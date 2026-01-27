ইউরোপ

বার্লিনের বিদ্যুৎ গ্রিডে আগুন দেওয়ায় জড়িতদের তথ্য দিলে ১০ লাখ ইউরো পুরস্কার

এএফপি
বার্লিন
বার্লিনের বিদ্যুৎহীন স্টেগলিৎস-জেহলেনডর্ফ এলাকার সড়কে জেনারেটরের আলোয় চলছে গাড়ি। ৪ জানুয়ারিছবি : রয়টার্স

জানুয়ারির শুরুর দিকে তীব্র শীতের মধ্যে বার্লিন পাওয়ার গ্রিডে আগুন দেওয়ার ঘটনায় পুলিশ চরম বামপন্থী গোষ্ঠী ‘ভুলকানগ্রুপ’–(ভলকানো গ্রুপ)–এর সদস্যদের খুঁজছে। এবার তাঁদের তথ্য চেয়ে দেশটির সরকার ১০ লাখ ইউরো (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৪ কোটি ৫০ লাখ ৭০ হাজার) পুরস্কার ঘোষণা করেছে। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলেক্সান্ডার ডোব্রিন্ট আজ মঙ্গলবার এ কথা জানান।

৩ জানুয়ারি আগুন দেওয়ার কারণে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে চরম বিদ্যুৎবিভ্রাট দেখা দেয়। পাঁচ দিন ধরে প্রায় ৪৫ হাজার বাড়ি ও ২ হাজার ২০০টির মতো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎহীন ছিল। ভুলকানগ্রুপে অনলাইনে একাধিক বিবৃতি দিয়ে ওই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডোব্রিন্ট বলেন, ‘আমি মনে করি, পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে এত বড় অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা যথাযথ। তিনি আরও বলেন, পুরস্কারের বিষয়টি জানাতে ও তথ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশ প্রচার চালাবে। এমনকি বার্লিনের পাতালরেলে প্রচারপত্র ও পোস্টার টানানো হবে।

চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডোব্রিন্ট আরও বলেন, ‘বামপন্থী চরমপন্থা’ দমনে আরও অর্থ ও সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া হবে। পাশাপাশি অপরাধীদের চেহারা শনাক্ত করতে প্রযুক্তি ব্যবহার ও ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহে পুলিশের ক্ষমতা বাড়ানোর আহ্বানও জানান তিনি।

টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের বাইরের অবস্থা দেখছেন এক বাসিন্দা। স্টেগলিৎস-জেহলেনডর্ফ এলাকা, বার্লিন। ৪ জানুয়ারি
ছবি: রয়টার্স

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভুলকানগ্রুপের অনলাইন বার্তাগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে। জার্মানির অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা বিএফভি জানায়, গোষ্ঠীটি ২০১১ সাল থেকে সক্রিয়। বার্লিনের ভেতরে ও আশপাশের এলাকায় আরও কয়েকটি অগ্নিসংযোগের ঘটনার পেছনেও তাদের হাত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

গোষ্ঠীটি বার্লিনের কাছে বৈদ্যুতিক গাড়িনির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার একটি কারখানায় চালানো দুটি নাশকতার দায়ও নিজেরা নিয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ইউরোপ থেকে আরও পড়ুন