বিয়ের খরচ জোগাবেন অচেনা অতিথিরা

বিচিত্র
বিয়ের খরচ জোগাবেন অচেনা অতিথিরা
মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের অন্যতম বিয়ে। পরিবার, স্বজন আর বন্ধুদের নিয়ে দিনটি আনন্দময় করে তুলতে বিয়েতে নানা আয়োজন থাকে, থাকে ভূরিভোজের ব্যবস্থা। কিন্তু এ সবই খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। তাই বিয়ে নিয়ে নানা আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও ব্যয়ের কথা মাথায় রেখে আয়োজকদের অনেক কাটছাঁট করতে হয়। কিন্তু ভাবুন তো একবার—আপনার বিয়ের খরচ দিচ্ছেন অন্য কেউ! অচেনা অতিথিরা সেজেগুজে এসে আনন্দ করছেন, হইহুল্লোড় করছেন, খাওয়াদাওয়া করছেন...।
ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের একটি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান (স্টার্টআপ) এমন একটি পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছে, যা বহু জুটির বিয়ের আয়োজনে হয়তো সহায়ক হয়ে উঠবে।
ওই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিয়ের আয়োজক কিন্তু নিজের পকেট থেকে অর্থ ব্যয় করবেন না, তিনি অর্থ জোগাড় করবেন টিকিট বিক্রি করে। সেই টিকিট এমন কেউ কিনবেন, যিনি হয়তো বর-কনের একেবারে অচেনা। তাঁরা বিয়েতে আমন্ত্রিত অন্য অতিথিদের সঙ্গে মিলেমিশে সব আয়োজনে অংশ নেবেন, আনন্দ উপভোগ করবেন এবং নবদম্পতির জীবনের স্মরণীয় দিনটির অংশ হবেন।
‘ইনভিতাঁ’ নামের এই উদ্যোগের উদ্যোক্তার নাম কাটিয়া লেকার্সকি। এ বছরের শুরুর দিকে তিনি ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে তাঁর বাড়িটি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেন। সে সময় অতিথিদের দেখে তাঁর মেয়ে কৌতূহলী হয়ে জানতে চান, ‘কেন আমাদের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি?’
মেয়ের ওই প্রশ্ন থেকেই মাথায় নতুন উদ্যোগের পরিকল্পনা মাথায় আসে লেকার্সকির। গার্ডিয়ানকে তিনি বলেন, ‘আমার মনে হলো, যদি আমরা কোনো বিয়ের টিকিট বিক্রি করতে পারি এবং এর মাধ্যমে বিয়ে করতে চলা জুটিকে বিয়ের খরচ বহনে সাহায্য করতে পারি, তাহলে কেমন হয়?’ যেমন ভাবনা, তেমন কাজ।
ইনভিতাঁ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বিয়েতে অতিথি হওয়ার প্রস্তাব দিয়ে টিকিট বিক্রি করছে। তাদের টিকিটের দাম ১৫০ ইউরো থেকে ৪০০ ইউরোর মধ্যে। অনেকেই টিকিট কিনে বিয়েতে অতিথি হতে আগ্রহী হয়েছেন বলেও তাঁরা জানিয়েছেন।
জেনিফার ও পাওলো তাঁদের বিয়েতে ইনভিতাঁর পরিষেবা নিয়েছেন। পরিবারের সদস্য ও বন্ধুরা মিলে বিয়েতে তাঁদের অতিথি ৯৫ জন। এর বাইরে টিকিটের বিনিময়ে তাঁরা পাঁচজন অচেনা অতিথিকে তাঁদের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিয়েতে অতিথি করার আগে ওই পাঁচজনের প্রোফাইল তাঁরা ভালো করে যাচাই করে দেখেছেন।