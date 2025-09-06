ইউরোপ

রকেট ইঞ্জিন বানাতে চান পুতিন

রয়টার্স
রাশিয়ার ভ্লাদিভস্তক শহরে আয়োজিত ইস্টার্ন ইকোনমিক ফোরামে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনছবি: রয়টার্স

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মহাকাশযান উৎক্ষেপণে ব্যবহৃত রকেট ইঞ্জিন তৈরি করতে এ খাতের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি মহাকাশ প্রযুক্তিতে নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে রাশিয়ার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন। গতকাল শুক্রবার তিনি এ কথা বলেন।

চীন সফর ও রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যের শহর ভ্লাদিভস্তক পরিদর্শনের পর দক্ষিণ রাশিয়ার সামারা শহরে যান পুতিন। সেখানে তিনি শিল্পবিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দেখা করেন এবং কুজনেতসোভ ডিজাইন ব্যুরোর উড়োজাহাজ ইঞ্জিন উৎপাদন কারখানা পরিদর্শন করেন।

রুশ সংবাদ সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল পুতিন বলেছেন, মহাকাশ–শিল্পের উন্নয়নে রাশিয়া এখনো একটি নেতৃস্থানীয় শক্তি। তিনি আরও বলেন, মহাকাশ যান উৎক্ষেপণে ব্যবহৃত সহায়ক রকেট ইঞ্জিন উৎপাদন সক্ষমতা ধারাবাহিকভাবে নবায়ন করা জরুরি। এর মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি বিশ্ববাজারে সক্রিয়ভাবে প্রতিযোগিতা করতে হবে।

পুতিন বলেন, পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইঞ্জিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবনে সাফল্য পেয়েছে রাশিয়া, বিশেষ করে জ্বালানি খাতের জন্য এসব ইঞ্জিন তৈরি করা হচ্ছে।

রুশ প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই আমরা অল্প সময়ে জ্বালানি খাতের জন্য বেশ কিছু উদ্ভাবনী ইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। এগুলো গ্যাস পরিবহন অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।’

পুতিন পিডি–২৬ উড়োজাহাজ ইঞ্জিনের আধুনিকায়নের কথা উল্লেখ করে বলেন, এটি সামরিক পরিবহন বিমান ও নতুন প্রজন্মের বৃহৎ যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ইউরোপ থেকে আরও পড়ুন