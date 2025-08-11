তুরস্কে ভূমিকম্পে একজন নিহত, ধসে পড়েছে ১৬টি ভবন

তুরস্কে ভূমিকম্পে একজন নিহত, ধসে পড়েছে ১৬টি ভবন
তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমের বালিকেশির প্রদেশে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ১। ভূমিকম্পে একজনের মৃত্যুর খবর জানা গেছে।
দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়েরলিকায়া জানান, দেশটির সিনদিরগি শহরে ছিল ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। ওই শহরে ৮১ বছর বয়সী একজন নারী নিহত হয়েছেন। তিনি ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছিলেন।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, ভূমিকম্পে ওই অঞ্চলে ১৬টি ভবন ধসে পড়েছে। আহত হয়েছেন ২৯ জন।
তুরস্কের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, স্থানীয় সময় গতকাল সন্ধ্যা ৭টা ৫৩ মিনিটে ভূকম্পন অনুভূত হয়।
প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এক বিবৃতিতে ভুক্তভোগীদের দ্রুত সেরে ওঠার প্রত্যাশা করেছেন। সেই সঙ্গে উদ্ধার কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।
এক্স পোস্টে এরদোয়ান লেখেন, ‘খোদা, আমাদের দেশকে যেকোনো ধরনের দুর্যোগ থেকে রক্ষা করুন।’
এর আগে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিলেন। একই ভূমিকম্পে সিরিয়ায় প্রাণ যায় আরও ৫ হাজার মানুষের। ওই দুর্যোগের দুই বছর পরও হাজারো মানুষ এখনো বাস্তুচ্যুত রয়েছেন।