আলাস্কা শীর্ষ বৈঠক: ট্রাম্পের হার-জিত না হলেও বড় জয় পুতিনের

আলাস্কা শীর্ষ বৈঠক: ট্রাম্পের হার-জিত না হলেও বড় জয় পুতিনের
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গতকাল শুক্রবার যখন বিশ্বমঞ্চে পা রাখেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের অ্যাঙ্কোরেজ শহরের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। স্থানীয় এলমেনডর্ফ–রিচার্ডসন সামরিক ঘাঁটির রানওয়েতে লালগালিচা বিছানো ছিল তাঁর জন্য। পুতিনকে বরণ করে নিতে আগে থেকে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
প্রেসিডেন্ট পুতিন পৌঁছানোর পর ট্রাম্প হাততালি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। দুই নেতা উষ্ণ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তাঁদের দুজনের মুখেই ছিল হাসি।
পুতিনের জন্য এটি ছিল বিশেষ এক মুহূর্ত। কারণ, ২০২২ সালে রাশিয়া পুরোদমে ইউক্রেনে হামলা শুরু করার পর থেকে পশ্চিমা দেশগুলো তাঁকে এড়িয়ে চলছিল। তখন থেকে তিনি খুব একটা বিদেশ সফরও করেননি। উত্তর কোরিয়া ও বেলারুশের মতো রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ কয়েকটি দেশের মধ্যে তাঁর সফর ছিল সীমাবদ্ধ।
আলাস্কায় পৌঁছানোর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এক সাংবাদিক চিৎকার করে পুতিনের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, ‘আপনি কি সাধারণ মানুষদের হত্যা করা বন্ধ করবেন?’ এতে পুতিন বিরক্ত হয়েছেন কি না, বোঝা যায়নি। তিনি ওই প্রশ্ন উপেক্ষা করে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেন।
আলাস্কায় এ শীর্ষ বৈঠক হওয়াটাই পুতিনের জন্য একটি বড় জয়। তবে তিনি সেখানে যে ধরনের উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছেন, তা ক্রেমলিনের কল্পনারও বাইরে ছিল। মাত্র ছয় মাস আগে পর্যন্ত পশ্চিমাদের চোখে তিনি ছিলেন ‘বর্জিত’ নেতা। আর এখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে তিনি একজন বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে অভ্যর্থনা পেয়েছেন।
বিদায়বেলায় একটি চমকপ্রদ ঘটনাও ঘটেছে। পুতিন নিজের রাষ্ট্রীয় গাড়ি না নিয়ে ট্রাম্পের সাঁজোয়া লিমুজিনে চড়ে বিমানঘাঁটির দিকে যান। গাড়ি ছাড়ার সময় ক্যামেরায় ধরা পড়া দৃশ্যে দেখা যায়, গাড়ির পেছনের আসনে বসে তিনি হাসছেন।
বিব্রতকর প্রশ্নের মুখোমুখি পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২৫ বছর ধরে পুতিন সংবাদমাধ্যমের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন, সাংবাদিকদের স্বাধীনতা কেঁড়ে নিয়েছেন এবং তথ্যের জায়গায় মিথ্যা প্রচারণা ছড়িয়ে দিয়েছেন। রাশিয়ার ভেতরে তিনি সাধারণত কঠোর প্রশ্ন করা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন না।
তবু আলাস্কায় পৌঁছানোর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এক সাংবাদিক চিৎকার করে পুতিনের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, ‘আপনি কি সাধারণ মানুষদের হত্যা করা বন্ধ করবেন?’ এ প্রশ্নে পুতিন বিরক্ত হয়েছেন কি না, বোঝা যায়নি। তিনি এ প্রশ্ন উপেক্ষা করে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেন।
আলাস্কার শীর্ষ বৈঠকটি হয়তো ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোনো বাস্তব অগ্রগতি দেখাতে পারেনি, তবে এতে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের উষ্ণতা বেড়েছে।
অল্প সময়ের জন্য ফটোসেশন চলে। এরপর পুতিনের দিকে একের পর এক প্রশ্ন আসতে থাকে। এর একটি প্রশ্ন ছিল—পুতিন কি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ বৈঠকে বসতে প্রস্তুত হবেন। পুতিন এ প্রশ্নেও কোনো সরাসরি প্রতিক্রিয়া দেখাননি। শুধু রহস্যময় হাসি দিয়েছেন।
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কর্মীরা আলাস্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের আশা ছিল, বৈঠকের পর ট্রাম্প ও পুতিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন। কিন্তু তা হয়নি। দুই নেতা শুধু বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁরা সাংবাদিকদের কাছ থেকে কোনো প্রশ্ন নেননি।
অপ্রত্যাশিতভাবে প্রথমে পুতিনই বক্তব্য দেন। তিনি বৈঠকের পরিবেশ নিয়ে প্রশংসা করেন। তাঁর কথায়, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে গঠনমূলক পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। এরপর তিনি সংক্ষেপে আলাস্কার অতীত (রাশিয়ার অংশ থাকাকালীন) ইতিহাস তুলে ধরেন।
পুতিন কথা বলার সময় ট্রাম্প চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কয়েক মিনিট পর পুতিন ‘ইউক্রেন পরিস্থিতির’ উল্লেখ করেন, যেটি ছিল বৈঠকের মূল আকর্ষণ। তিনি বলেন, শান্তি চাইলে প্রথমে সংঘাতের ‘মূল সমস্যা’ দূর করতে হবে। তাঁর এ বক্তব্য কিয়েভসহ অন্য জায়গাগুলোর জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যুদ্ধের শুরু থেকে যে বিষয়গুলো পুতিন যুদ্ধবিরতির পথে বাধা বলে দাবি করে আসছেন, সেসবের একটি এটি।
পুতিনের অন্য দাবিগুলোর মধ্যে আছে ক্রিমিয়া, দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিঝঝিয়া ও খেরসনকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক কার্যকলাপ বন্ধে ইউক্রেনের সম্মতি, ইউক্রেনে বিদেশি সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ না থাকা ও দেশটিতে নতুন নির্বাচন আয়োজন। কিয়েভের কাছে এগুলো আত্মসমর্পণের শামিল। তারা এগুলো মানতে রাজি নয়। তবে সাড়ে তিন বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পরও মস্কোর কাছে এখনো এগুলো গুরুত্বপূর্ণ।
সব মিলে এটা পরিষ্কার যে বৈঠকে কোনো চুক্তি হয়নি।
যা বলা হয়নি
বৈঠকের প্রেক্ষাপট ইউক্রেন যুদ্ধ হলেও ট্রাম্প তাঁর বক্তব্যে একবারও সরাসরি ইউক্রেনের নাম উল্লেখ বা যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনার কথা বলেননি। ইউক্রেন–রাশিয়া সংঘাতকে ইঙ্গিত করে তিনি শুধু বলেছেন, প্রতি সপ্তাহে পাঁচ, ছয়, সাত হাজার মানুষ মারা যাচ্ছেন এবং পুতিনও এ রক্তপাত বন্ধ করতে চান।
সাধারণত অনেক বেশি কথা বলার জন্য পরিচিত ট্রাম্প গতকাল পুতিনের তুলনায় ছোট বক্তব্য দিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর বক্তব্য ছিল ধোঁয়াশাপূর্ণ। ট্রাম্প বলেছেন, ‘অনেক বিষয়েই আমরা একমত হয়েছি।’ তিনি বৈঠককে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, বৈঠকে বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছে।
তবে ট্রাম্প বিস্তারিত কিছু জানাননি। তাঁর কথা শুনে মনে হয়নি যে ইউক্রেন যুদ্ধ নিরসনে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কোনো বড় ধরনের সমঝোতা বা জেলেনস্কির সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের বিষয়েও কোনো ঘোষণা আসেনি।
ট্রাম্প তাঁর বক্তব্যে কোনো হুমকি-ধমকিও দেননি, যা মস্কোকে স্বস্তি দিয়েছে। এর আগে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যুদ্ধবিরতি না হলে রাশিয়াকে কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে। যদিও সেই সময়সীমা আগেই পেরিয়েছে।
গতকাল ট্রাম্প তাঁর বক্তব্যে ধোঁয়াশা রেখে বলেন, ‘আমরা সেখানে (লক্ষ্যে) পৌঁছাতে পারিনি। তবে আমাদের সেখানে পৌঁছানোর মতো খুব ভালো সুযোগ আছে।’
‘পরেরবার মস্কোতে’
আলাস্কার শীর্ষ বৈঠকটি হয়তো ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোনো বাস্তব অগ্রগতি দেখাতে পারেনি, তবে এতে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের উষ্ণতা বেড়েছে।
দুই প্রেসিডেন্টের বারবার হাত মেলানো ও হাসিমুখের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে।
বক্তৃতা শেষ করার আগে পুতিন মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখে প্রায়ই শোনা যাওয়া একটি বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। সেটি হলো, ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকলে ইউক্রেনে এ সংঘাত কখনোই শুরু হতো না।
ট্রাম্প তাঁর বক্তব্যে ‘বড় অগ্রগতির’ কথা বললেও আলাস্কার শীর্ষ বৈঠক নিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি প্রকাশ করেননি। এরপরও বলা যায়, এ বৈঠকের মধ্য দিয়ে দুই নেতা ভবিষ্যতে আরেকটি বৈঠকের দরজা খোলা রাখলেন। এবার তা হয়তো রাশিয়ার মাটিতে হবে। ট্রাম্প বললেন, ‘আমি সম্ভবত খুব দ্রুত আবার আপনার সঙ্গে দেখা করব।’
কোনো প্রতিশ্রুতি, ছাড় বা সমঝোতার ইঙ্গিত না দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন পুতিন। তিনি হয়তো যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলেন বলেই শেষে এসে ইংরেজিতে কথা বললেন, যা বিরল ঘটনা। তিনি ট্রাম্পের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, নেক্সট টাইম ইন মস্কো (পরেরবার মস্কোতে)।
ট্রাম্প জবাব দিলেন, ‘ওহ, এটা তো দারুণ। এর জন্য হয়তো আমাকে কিছু সমালোচনা শুনতে হবে, কিন্তু আমি মনে করি এটা সম্ভব হতে পারে।’