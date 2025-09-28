পশ্চিমা বিশ্বকে কঠোর জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি রাশিয়ার

পশ্চিমা বিশ্বকে কঠোর জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি রাশিয়ার
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ পশ্চিমা বিশ্বকে হুঁশিয়ার করে বলেছেন, মস্কোর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আগ্রাসন চালানো হলে তার জবাব কঠোরভাবে দেওয়া হবে। গতকাল শনিবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন।
লাভরভ বলেছেন, রাশিয়ার আকাশসীমায় উড়োজাহাজ ভূপাতিত করার কোনো চেষ্টা হলে তার ফলাফল হবে ভয়াবহ। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, জার্মানি যুদ্ধের ভঙ্গিমায় কথাবার্তা বলছে।
ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ চলার মধ্যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ন্যাটোর পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে উত্তেজনা বেড়েছে। এস্তোনিয়া বলেছে, মস্কো তাদের আকাশসীমায় তিনটি যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে। এ ছাড়া ন্যাটোর যুদ্ধবিমান পোল্যান্ডের আকাশসীমায় রুশ ড্রোন ভূপাতিত করেছে।
লাভরভ বলেন, ‘আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যেকোনো আগ্রাসনের জবাব হবে কঠোর। বিশেষ করে ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যাঁরা তাঁদের ভোটারদের বলছেন যে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য, তাঁরা নিঃসন্দেহে এটা জেনে রাখুন।’
নিজেদের আকাশসীমায় মাঝেমধ্যে রাশিয়ার ড্রোন বা যুদ্ধবিমানের উপস্থিতির ঘটনায় দেশটিকে নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে আছে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো। দেশগুলোতে রাশিয়াকে শীতল যুদ্ধের পর থেকে সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে দেখা হয়। এ দুই পক্ষের উত্তেজনার মধ্যে ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ হওয়ার আশাও এখন কমে গেছে।
সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে লাভরভ বলেন, রাশিয়া কখনো ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ন্যাটো দেশগুলোতে ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়নি এবং ভবিষ্যতেও এমনটা করার কোনো পরিকল্পনা নেই।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চলতি সপ্তাহে বলেছেন, ন্যাটোর আকাশসীমা লঙ্ঘনকারী রাশিয়ার বিমানগুলো ভূপাতিত করাকে তিনি সমর্থন করেন। এর আগে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক সক্ষমতাকে উপহাস করে এটিকে ‘কাগজের বাঘ’ বলে মন্তব্য করেছিলেন ট্রাম্প।
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার পর সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘যদি আমাদের আকাশসীমায় কোনো উড়ন্ত বস্তু ভূপাতিত করার চেষ্টা করা হয়, তা যেকোনো বস্তুই হোক, সেটি হবে আমাদের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডের অখণ্ডতার বড় লঙ্ঘন। আমি মনে করি, যারা এ ধরনের চেষ্টা চালাবে, তারা খুবই পস্তাবে।’
সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে লাভরভ বলেন, রাশিয়া কখনো ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ন্যাটো দেশগুলোতে ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়নি এবং ভবিষ্যতেও এমনটা করার কোনো পরিকল্পনা নেই।
লাভরভ আরও বলেন, শুধু ‘রাজনৈতিকভাবে অন্ধ’ মানুষই আশা করতে পারেন যে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ার হামলা করার আগে ইউক্রেনের যে সীমানা ছিল, তা তারা ফিরে পাবে।
যদি আমাদের আকাশসীমায় কোনো উড়ন্ত বস্তু ভূপাতিত করার চেষ্টা করা হয়, তা যেকোনো বস্তুই হোক, সেটি হবে আমাদের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডের অখণ্ডতার বড় লঙ্ঘন। আমি মনে করি, যারা এ ধরনের চেষ্টা চালাবে, তারা খুবই পস্তাবে।সের্গেই লাভরভ, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
সম্প্রতি ট্রাম্প বলেন, কিয়েভ রাশিয়ার দখল করে নেওয়া সব এলাকা পুনরুদ্ধার করতে পারে। পরোক্ষভাবে এ বক্তব্যেরই জবাব দিয়েছেন লাভরভ।
লাভরভ বিশেষভাবে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মেৎর্সের কথা উল্লেখ করে তাঁর সমালোচনা করেন। তাঁর কথাবার্তাকে ‘যুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যদেশগুলোর কিছু রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যে মস্কো উদ্বিগ্ন। ওই সব রাজনৈতিক নেতারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন বলে নিজেদের ধারণার কথা বলছেন।
ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে নিয়ে আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিলেও লাভরভ স্পষ্ট করে বলেছেন যে মস্কো ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ‘খোলামেলা আলোচনার’ ব্যাপারে আশাবাদী। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সম্প্রতি তাঁর অবস্থান বদলাতে দেখা গেছে।
রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আগামী কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে তৃতীয় দফার আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। দুই দেশের দূতাবাসের কার্যক্রম উন্নত করা এ আলোচনার লক্ষ্য। গত এক দশকে পাল্টাপাল্টি কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও অন্যান্য বিধিনিষেধের কারণে কার্যক্রমগুলো ব্যাপকভাবে সীমিত হয়ে গেছে।
উল্লেখ্য, লাভরভ গত বুধবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার ফাঁকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে বৈঠক করেন।