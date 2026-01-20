ইতালির খ্যাতনামা ফ্যাশন ডিজাইনার ভ্যালেন্তিনো গারাভানির মৃত্যু
ইতালির বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার ভ্যালেন্তিনো গারাভানি মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। গতকাল সোমবার রাজধানী রোমে ভ্যালেন্তিনোর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
ভ্যালেন্তিনো গারাভানি বিখ্যাত ফ্যাশন হাউস ‘ভ্যালেন্তিনো’–র প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ফ্যাশন হাউসের তৈরি পোশাক এলিজাবেথ টেলর, ন্যান্সি রেগান, শ্যারন স্টোন, জুলিয়া রবার্টসসহ বহু তাঁরকা পরেছেন। জর্জিও আরমানি ও কার্ল লাগারফেল্ডের সঙ্গে ফ্যাশনজগতের শীর্ষে উঠেছিলেন ভ্যালেন্তিনো।
ভ্যালেন্তিনো গারাভানির ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়েছে, তাঁর মরদেহ আগামীকাল বুধবার ও পরদিন বৃহস্পতিবার রোমের পিয়াজ্জা মিনিয়ানেল্লি নামের চত্বরে রাখা হবে। পরদিন শুক্রবার বেসিলিকা সান্টা মারিয়া দেগলি অ্যাঞ্জেলি এ দেই মারতিরিতে তাঁর শেষকৃত্য হবে।
১৯৩২ সালে ইতালির লোম্বার্দি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন ভ্যালেন্তিনো। ১৭ বছর বয়সে পড়াশোনা করতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে যান তিনি। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লন্ডনের রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ ফ্যাশন অ্যাওয়ার্ডে ভ্যালেন্তিনোকে বিশেষ সাফল্যের জন্য সম্মাননা দেওয়া হয়।