ইউরোপ

ইউক্রেনের যাত্রীবাহী দুই ট্রেনে রাশিয়ার হামলায় একজন নিহত, আহত ৩০

আল–জাজিরা
রাশিয়ার হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীবাহী ট্রেন। শোসস্তকা রেলস্টেশন, সুমি অঞ্চল, ইউক্রেন, ৪ অক্টোবর ২০২৫ছবি: রয়টার্স

ইউক্রেনের উত্তরাঞ্চলীয় সুমি এলাকার একটি স্টেশনে যাত্রীবাহী দুটি ট্রেনে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এতে একজন নিহত ও অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন।

কয়েক বছর ধরে চলা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রায়ই ইউক্রেনের রেল স্থাপনাকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে আসছে রাশিয়া।

সুমির শোসস্তকা রেলস্টেশনে গতকাল শনিবারের হামলায় ৩০ জন আহত হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি এ হামলাকে ‘বর্বর’ বলে মন্তব্য করেছেন।

জেলেনস্কি বলেন, বেসামরিক মানুষের ওপর যে হামলা হচ্ছে, এটা রুশদের অজানা নয়।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট গতকাল যখন এমন প্রতিক্রিয়া জানান, তখনো ট্রেনে রুশ হামলার ঘটনায় কেউ মারা যাননি। এর কয়েক ঘণ্টা পর ৭১ বছর বয়সী এক পুরুষ মারা যান বলে জানান স্থানীয় প্রসিকিউটররা। হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি বগির ভেতরে তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়।

ঘটনাস্থল ইউক্রেন–রাশিয়া সীমান্ত থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার বা ৩০ মাইল ভেতরে।

সুমির ভারপ্রাপ্ত মেয়র আরতেম কোবজার টেলিগ্রাম অ্যাপে লেখেন, আহত ব্যক্তিরা ট্রেনের যাত্রী ছিলেন। এ ঘটনায় উদ্ধারকাজ চলছে।

আঞ্চলিক গভর্নর ওলেহ হারিহোরোভ ক্ষতিগ্রস্ত একটি যাত্রীবাহী বগির ছবি পোস্ট করেছেন।

