পুতিনের বাসভবনে ড্রোন হামলা হয়েছে, দাবি রাশিয়ার

পুতিনের বাসভবনে ড্রোন হামলা হয়েছে, দাবি রাশিয়ার
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের একটি বাসভবন লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। সোমবার এ হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। তিনি এ হামলার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করেছেন। তবে কিয়েভ এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।
লাভরভ বলেন, রাশিয়ার নভগোরোদ অঞ্চলে এ হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলার ফলে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে চলমান শান্তি আলোচনায় রাশিয়ার অবস্থান পুনর্বিবেচনা করা হবে। হামলায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানি হয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই হামলার জবাবে রুশ বাহিনী পাল্টা হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
লাভরভ এ-ও বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে চলমান আলোচনা থেকে সরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা রাশিয়ার নেই। নভগোরোদে ওই হামলার সময় রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ৯১টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে বলে দাবি করেন তিনি। তবে সে সময় পুতিন নভগোরোদে ছিলেন কি না, সে বিষয়ে কিছু বলেননি লাভরভ।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ড্রোন হামলায় তাঁর দেশের জড়িত থাকার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি একে রাশিয়ার ‘মনগড়া’ বক্তব্য বলে দাবি করেছেন। জেলেনস্কি বলেন, ফ্লোরিডায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের একদিন পর রাশিয়া এমন দাবি করেছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে জেলেনস্কি লেখেন, ‘রাশিয়া আবারও একই কাজ করেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের যৌথ কূটনৈতিক প্রচেষ্টার সব অর্জনকে নিচু করে দেখাতে বিপজ্জনক বক্তব্য দিচ্ছে। আমরা একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, যাতে আরও দ্রুত শান্তি ফেরানো যায়।’
এদিকে সোমবার সকালে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের একটি ‘ইতিবাচক ফোনালাপ’ হয়েছে। তবে দুই নেতার ফোনালাপে কী নিয়ে কথা হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়নি।