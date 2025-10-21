রাশিয়ার শর্ত মেনে চুক্তি করুন

জেলেনস্কিকে ট্রাম্পের কড়া বার্তা
রাশিয়ার শর্ত মেনে চুক্তি করুন
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়ার শর্ত মেনে চুক্তি করতে বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত শুক্রবার ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ট্রাম্প এ কথা বলেন। এ সময় তিনি রাশিয়ার দখল করা এলাকা ছেড়ে দিতে ইউক্রেনকে চাপ দেন। বৈঠক সম্পর্কে অবগত দুজন ব্যক্তির বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।
আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, শুক্রবারের বৈঠকে জেলেনস্কি স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি স্বেচ্ছায় কোনো এলাকা মস্কোর কাছে ছেড়ে দেবেন না। এরপর ট্রাম্প যুদ্ধক্ষেত্রে বর্তমান সম্মুখসারি বরাবর যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় জেলেনস্কিও ট্রাম্পের এমন অবস্থানকে সমর্থন করেন। তৃতীয় আরেকটি সূত্রটি জানিয়েছে, ‘সর্বশেষ সীমারেখা অনুযায়ী একটি চুক্তি করার (ট্রাম্পের) প্রস্তাব দিয়ে বৈঠক শেষ হয়।’
বৈঠক শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী উড়োজাহাজ এয়ার ফোর্স ওয়ানে বসে ট্রাম্প বলেন, ‘আমাদের মনে হয় তাদের (ইউক্রেনের) উচিত যেখানে লড়াই চলছে সেখানেই থেমে যাওয়া। এরপরও যদি বলা হয় “তোমরা এটা নাও, আমরা ওটা নিই” তাহলে আলোচনা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে।’
এ সময় রয়টার্সের একজন সাংবাদিক ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করেন, রাশিয়ার শর্ত মেনে নিলে ইউক্রেনের পুরো দনবাস অঞ্চল তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। বিষয়টি তিনি জেলেনস্কিকে জানিয়েছেন কি না। তখন তিনি বলেন, ‘না, সেখানে যা হয়েছে তেমনই থাকুক। এটা ভাগাভাগি হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, এরই মধ্যে দনবাসের প্রায় ৭৮ শতাংশ জমি রাশিয়া দখল করে নিয়েছে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের দপ্তর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। গত রোববার ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস ট্রাম্পের সঙ্গে জেলেনস্কির আলোচনার কিছু অংশ প্রথম প্রকাশ করে।
কয়েক সপ্তাহ ধরে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল, ট্রাম্প কিয়েভ ও মস্কোর মধ্যে কোনো চুক্তি চাপিয়ে দেওয়াকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন না। বরং ইউক্রেনকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার দিকেই ঝুঁকছেন।
যার প্রমাণ মেলে গত মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলার সময়। অধিবেশনের ফাঁকে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রাম্প বলেছিলেন, রাশিয়ার দখল করা সব এলাকা পুনরুদ্ধার করতে পারে ইউক্রেন। কিন্তু শুক্রবারের বৈঠক ইঙ্গিত দিচ্ছে, দ্রুত রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করতে ইউক্রেনকে চাপ দিচ্ছেন ট্রাম্প।