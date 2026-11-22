বাল্টিক সাগরে ড্রোন হামলায় রুশ পণ্যবাহী জাহাজে আগুন
বাল্টিক সাগরে রাশিয়ার একটি পণ্যবাহী জাহাজে ড্রোন হামলা হয়েছে। এতে জাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। গতকাল শনিবার এ ঘটনা ঘটে। জাহাজটি রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত। ফিনল্যান্ড বলছে, হামলাটি সম্ভবত ইউক্রেন চালিয়েছে। পরে জাহাজটি ভাসতে ভাসতে ফিনল্যান্ডের জলসীমায় ঢুকে পড়ে।
স্পার্টা-২ নামের জাহাজটির ১৬ নাবিক প্রথমে লাইফবোটে, পরে কাছের একটি রুশ জাহাজে ওঠেন। তাঁরা এখন রাশিয়ায় ফিরছেন। শনিবার রাতে ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম ইলেকে এ কথা জানান দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কমান্ডার ইলিয়া ইলিন।
চলতি বছর রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেনিনগ্রাদ অঞ্চলের দিকে একের পর এক সামরিক ড্রোন পাঠিয়েছে ইউক্রেন। এর কয়েকটি পথ হারিয়ে বাল্টিক অঞ্চলের আকাশসীমায় ঢুকে পড়ে। এতে আশঙ্কা তৈরি হয় যে যুদ্ধের প্রভাব ন্যাটোর ভূখণ্ডেও পড়ছে।
এক সংবাদ সম্মেলনে ফিনল্যান্ডের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র আকি-মাউরি হুহতিনেন বলেন, ‘সম্ভবত ইউক্রেন (এ হামলার) পেছনে রয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, জাহাজটিকে কেন লক্ষ্যবস্তু করা হলো, তা পরিষ্কার নয়।
ফিনল্যান্ডের প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, জাহাজটি রাশিয়ার বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড কালিনিনগ্রাদে যাচ্ছিল। রাশিয়ার গোগল্যান্ড দ্বীপের পশ্চিমে আন্তর্জাতিক জলসীমায় জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর আগে রুশ কর্মকর্তারাও একই তথ্য দিয়েছিলেন।
শনিবার রাত পর্যন্ত জাহাজটিতে আগুন জ্বলছিল। ফিনল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জাহাজটি তাদের জলসীমায় নোঙর করা আছে। তাই উদ্ধার অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছে ফিনল্যান্ড। তবে শেষ পর্যন্ত রুশ জাহাজগুলো ধ্বংসাবশেষ টেনে রাশিয়ায় নিয়ে যেতে পারে।
ফিনল্যান্ড উপসাগরের কোস্টগার্ডের কমান্ডার মিক্কো সিমোলা বলেন, উদ্ধার অভিযানের সময় রাশিয়ার একটি হেলিকপ্টার অল্প সময়ের জন্য ফিনল্যান্ডের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
‘যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ছে’
হেলসিঙ্কি জানিয়েছে, ফিনল্যান্ড উপসাগরের পূর্বাংশে আকাশ ও সমুদ্রপথে সাময়িক বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য বেসামরিক মানুষকে রক্ষা করা। ড্রোন ঠেকানোর প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ যাতে কাজ করতে পারে, সে জন্যও এ ব্যবস্থা।
ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেত্তেরি অর্পো এক্সে লেখেন, ‘যুদ্ধ আমাদের প্রতিবেশী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। ফিনল্যান্ড উপসাগরে ড্রোন হামলায় রাশিয়ার একটি বাণিজ্যিক জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফিনল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ সেখানকার পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে। আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার অধিকার ইউক্রেনের আছে।’
সুইডেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাল ইয়নসন জানান, ঘটনার পর ফিনল্যান্ড ও ন্যাটোর ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার কাজে সুইডেনের যুদ্ধবিমান অংশ নিয়েছে। বিমানগুলো ফিনল্যান্ডের কমান্ডের অধীনে কাজ করছে।
ফিনল্যান্ড ও সুইডেন ন্যাটোর সবচেয়ে নতুন সদস্য। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের পর ফিনল্যান্ড ২০২৩ সালে আর সুইডেন ২০২৪ সালে এই সামরিক জোটে যোগ দেয়।
এস্তোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টেন মিশাল এক্সে লেখেন, ‘রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রভাব বাল্টিক সাগরে পৌঁছে গেছে। আগ্রাসনকারীর থামার জন্য এটা আরেকটি সংকেত। তবে ইউক্রেনকে সমর্থন দেওয়া থেকে কোনো কিছুই আমাদের থামাতে পারবে না।’
এস্তোনিয়া সরকার জানিয়েছে, উদ্ধার অভিযানে সহায়তার জন্য তারা নৌবাহিনীর একটি জাহাজ পাঠিয়েছে। জাহাজটি আগুন নেভানো ও দূষণ মোকাবিলার কাজেও সহায়তা করবে।
মন্তব্য জানতে চাইলে ইউক্রেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।
হেলসিঙ্কিতে রাশিয়ার দূতাবাসও মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, জাহাজটির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এটি রাশিয়ার জাহাজ কোম্পানি ওবোরনলজিস্টিকার সঙ্গে সম্পর্কিত।
ওবোরনলজিস্টিকার ওয়েবসাইট অনুযায়ী, কোম্পানিটি রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে লজিস্টিক সেবা দেয়।
ফিনল্যান্ডের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কমান্ডার ইলিন বলেন, ‘জাহাজে কী পণ্য আছে, তা নিয়ে এই মুহূর্তে কোনো নিশ্চিত তথ্য নেই। তবে জাহাজে সামরিক সরঞ্জাম থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।’