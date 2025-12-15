তাসমানিয়ার জঙ্গলে নিখোঁজ তরুণী, দুই বছর পর পাওয়া গেল তাঁর ফোন

তাসমানিয়ার জঙ্গলে নিখোঁজ তরুণী, দুই বছর পর পাওয়া গেল তাঁর ফোন
অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া অঙ্গরাজ্যের গভীর জঙ্গলে দুই বছরের বেশি সময় আগে নিখোঁজ হয়েছিলেন বেলজিয়ামের এক তরুণী। তাঁকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে এত দিন পর তাঁর মুঠোফোন খুঁজে পাওয়া গেছে।
ওই তরুণীর খোঁজে গঠিত একটি বেসরকারি তল্লাশি দল ওই তরুণীর ফোনটি খুঁজে পায়। এরপর গতকাল রোববার তাসমানিয়ার পুলিশ জানিয়েছে, তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুসন্ধান কার্যক্রমে যোগ দেবে।
নিখোঁজ ওই তরুণীর নাম সেলিন ক্রেমার। ২০২৩ সালের জুনে তিনি ফিলসফার ফলস নামের জলপ্রপাত দেখতে গিয়ে নিখোঁজ হন। এর কয়েক দিন পর পুলিশ তাঁর গাড়িটি খুঁজে পায়। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
সম্প্রতি সেলিনের পরিবার ও বন্ধুরা বেলজিয়াম থেকে এসে নিজেরাই একটি বড় তল্লাশি অভিযানের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা গত শনিবার ওই জলপ্রপাতের কাছে বনের মধ্যে তল্লাশি চালান।
এর আগে পুলিশও সেখানে তল্লাশি চালিয়েছিল। সেখানেই একটি মুঠোফোন পাওয়া যায়, যা পরে সেলিন ক্রেমারের বলে নিশ্চিত করে পুলিশ। ফোনটি এখন ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তাসমানিয়া পুলিশ এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
তাসমানিয়া পুলিশের পরিদর্শক অ্যান্ড্রু হ্যানসন বলেছেন, ‘ফোনের অবস্থান এবং এর ভেতরে থাকা তথ্য বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হচ্ছে, দিনের আলো কমে যাওয়ায় সেলিন সম্ভবত ফোনের একটি অ্যাপ ব্যবহার করে জলপ্রপাতের প্রধান রাস্তা ছেড়ে একটি সংক্ষিপ্ত রাস্তা ধরে তাঁর গাড়ির দিকে ফিরছিলেন।’
সম্ভবত তাড়াহুড়োর কারণে ক্রেমারের হাত থেকে ফোনটি পড়ে গিয়েছিল। এরপর ফোন ছাড়াই হাঁটতে গিয়ে তিনি ঘন জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেন।
সেলিন ক্রেমারকে সবশেষ ২০২৩ সালের ১৭ জুন দেখা গিয়েছিল। এর ৯ দিন পর তাঁর বন্ধুরা নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পুলিশ আগেই জানিয়েছিল, নিখোঁজ হওয়ার সময় ওই এলাকার তীব্র শীত ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় এত দিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তবে ফোনটি উদ্ধারের কারণে নতুন করে তদন্ত শুরু হয়েছে।