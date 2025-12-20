হাদি হত্যায় জাতিসংঘের নিন্দা, শান্ত থাকার আহ্বান

হাদি হত্যায় জাতিসংঘের নিন্দা, শান্ত থাকার আহ্বান
জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার নিন্দা জানিয়ে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। শুক্রবার জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক এ তথ্য জানান। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান জানান। গুতেরেস ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আগে সহিংসতা পরিহার করে সংযম প্রদর্শনের অনুরোধ করেছেন। গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হাদি ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে মারা যান। আজ শনিবার তাঁকে দাফন করা হয়েছে।