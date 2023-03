দিল্লিতে ‘মোদি হটাও’ পোস্টার, ধরপাকড়

Hon'ble Chief Minister of Delhi, Shri @ArvindKejriwal will address a Press Conference in the Delhi Legislative Assembly premises today 2 PM



Watch LIVE👇



➡️https://t.co/RURHm7mNUR

➡️https://t.co/QPIoH1WfaA

➡️https://t.co/qkKTzunwSU pic.twitter.com/Aq3D6tKyq4