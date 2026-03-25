১১ দপ্তরের ২৩ পদ ছাড়লেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিনিধি
কলকাতা
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ফাইল ছবি

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের ১১টি দপ্তরের ২৩টি শীর্ষ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল মঙ্গলবার রাজ্য সচিবালয় নবান্ন থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যেসব দপ্তরের শীর্ষ পদ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন, ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোয় চিঠি পাঠানো হয়েছে। ইস্তফাসংক্রান্ত এ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদন করে আজ বুধবার বিকেল চারটার মধ্যে নবান্নকে অবহিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব দপ্তর ও সংস্থার শীর্ষ পদ ছেড়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিল্প ও বাণিজ্য, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিপর্যয় মোকাবিলা ও সিভিল ডিফেন্স, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান, তথ্য ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, অরণ্য, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, আদিবাসী উন্নয়ন, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং উদ্বাস্তু পুনর্গঠন দপ্তর। তবে ২৩টি পদ থেকে ইস্তফা দিলেও তিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ দপ্তরটি নিজের হাতেই রেখেছেন।

এর আগে গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন বলে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে নবান্নর এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য সামনে আসে।

