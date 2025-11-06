বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে ৬০ শতাংশ ভোট পড়েছে

বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে ৬০ শতাংশ ভোট পড়েছে
ভারতের বিহার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার। রাজ্যের ১২১টি আসনে বিকেলে ৫টা পর্যন্ত ৬০ দশমিক ১৩ শতাংশ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।
নির্বাচনে এক হাজারের বেশি প্রার্থী ভোটের মাঠে লড়াই করছেন। নির্বাচন ঘিরে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার অভিযোগ করেছেন, লালু প্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) সমর্থকেরা তাঁর ওপর হামলা করেছেন।
আরজেডি নেতা ও লালু প্রসাদ যাদবের ছেলে তেজস্বী যাদব রাঘোপুর আসনে হ্যাটট্রিক জয়ের লক্ষ্যে লড়ছেন এনডিএ প্রার্থী সতীশ কুমার (বিজেপি) এবং জন সুরাজ পার্টির (জেএসপি) চঞ্চল কুমারের বিরুদ্ধে।
স্বতন্ত্র বিধায়ক ও বিহারের সাবেক মন্ত্রী তেজ প্রতাপ যাদব বৈশালী জেলার মহুয়া আসন থেকে লড়ছেন আরজেডির বর্তমান বিধায়ক মুকেশ কুমার রৌশন এবং এলজেপির সঞ্জয় সিংয়ের বিরুদ্ধে।
বিহার দখলে রাখতে নীতীশ কুমারের জেডিইউ, নরেন্দ্র মোদির বিজেপি, চিরাগ পাসোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি-রামবিলাস), জিতনরাম মাঞ্জির হিন্দুস্তান আওয়ামী মোর্চা (হাম) এবং উপেন্দ্র কুশওয়ার রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা জোটবদ্ধ। তারা সবাই এনডিএর শরিক।
নির্বাচনে বিজেপি ও জেডিইউ ১০১টি করে আসনে লড়াই করছে। এলজেপি ২৯টি আসনে, জিতনরাম ও উপেন্দ্র কুশওয়ারা ৬টি করে আসনে।
বিহারে কংগ্রেসকে এবার গতবারের তুলনায় কম আসন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ২০২০ সালের ভোটে কংগ্রেস ৭০টি আসনে লড়ে জিতেছিল মাত্র ১৯টিতে। তাদের তুলনায় সিপিআই (এমএল) এর ফল খুবই ভালো হয়েছিল। এবার তারা বেশি আসন পেতে চলেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।