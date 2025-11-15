বিহারে জয়ের এক দিন পর কেন সাবেক মন্ত্রী আর কে সিংকে বহিষ্কার করল বিজেপি

বিহারে জয়ের এক দিন পর কেন সাবেক মন্ত্রী আর কে সিংকে বহিষ্কার করল বিজেপি
ভারতের বিহার রাজ্য শাখা বিজেপির নেতা ও সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর কে সিংকে আজ শনিবার দল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে ৮৯টি আসন জিতে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার এক দিন পর বিজেপি এ সিদ্ধান্তের কথা জানাল।
আর কে সিংয়ের পাশাপাশি বিজেপিদলীয় এমএলসি অশোক আগরওয়ালকেও দল থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।
দুজনকে সাময়িক বহিষ্কার ঘোষণার পৃথক চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দলবিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে আরা–এর বিজেপিদলীয় সাবেক সংসদ সদস্য আর কে সিং এবং এমএলসি অশোক আগরওয়ালের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, দুই নেতার লাগাতার আন্তদলীয় বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্যের কারণে এই ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি ছিল। সংগঠনের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
রাজ্য বিজেপি সিং ও আগরওয়ালকে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করতে এবং তা লিখিত জমা দিতে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে।
হিন্দুস্তান টাইমস-এর প্রতিবেদনে বিজেপির অভ্যন্তরীণ সূত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, আর কে সিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে—দলবিরোধী কার্যকলাপ বিশেষ করে সাম্প্রতিক বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে তাঁর বিরুদ্ধে দলবিরোধী কর্মকাণ্ড। সূত্রগুলো জানিয়েছে, সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজের দলের নেতাদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলছিলেন।
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে গত অক্টোবরে আর কে সিং ফেসবুকে একটি পোস্ট শেয়ার করে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন অপরাধ কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে এমন নেতাদের ভোট না দেন। এর মধ্যে জেডির (ইউ) অনন্ত সিং এবং বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির সম্রাট চৌধুরীর মতো এনডিএর বেশ কয়েকজন প্রার্থীও ছিলেন।
চিঠিতে কী বলা হয়েছে
ভারতের বেসরকারি বার্তা সংস্থা এএনআইয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত আর কে সিংয়ের উদ্দেশ্যে লেখা সাময়িক বহিষ্কারের চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘আপনার কার্যকলাপ দলীয় নীতির পরিপন্থী। এটি দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের আওতায় পড়ে। দল এই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে দলের ক্ষতি হয়েছে।’
চিঠিতে আরও যোগ করা হয়েছে, ‘অতএব, নির্দেশ অনুযায়ী, আপনাকে দল থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হচ্ছে এবং কেন আপনাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে না, তার ব্যাখ্যা দিতে বলা হচ্ছে। এই চিঠি পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে আপনার অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।’