খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ভারতের রাজ্যসভায় শোকপ্রস্তাব উঠছে

প্রথম আলো ডেস্ক
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াছবি: তারেক রহমানের ফেসবুক পেজ থেকে

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব আনছে ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা। আজ বুধবারের অধিবেশনে এই শোকপ্রস্তাব আনার কথা রয়েছে।

রাজ্যসভার আজকের দিনের বাজেট অধিবেশনের কার্যতালিকা থেকে এ তথ্য জানান গেছে। ২৭ জানুয়ারি রাজ্যসভার শোকপ্রস্তাবের এই কার্যতালিকা প্রকাশ করা হয়।

কার্যতালিতায় উল্লেখ করা হয়েছে, আজকের অধিবেশনে প্রয়াত তিন নেতার জন্য শোকপ্রস্তাব আনা হবে। এই তিনজনের মধ্যে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং ভারতের প্রয়াত দুই নেতা রয়েছেন।

ভারতের দুই নেতা হলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও তামিলনাড়ুর বর্ষীয়ান রাজনীতিক এল গণেশন এবং সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুরেশ কালমাদি।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। পরদিন ৩১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাজধানীর জিয়া উদ্যানে তাঁর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

