ভারতে ‘আই লাভ মোদি’ বলা গেলেও ‘আই লাভ মুহাম্মদ (সা.)’ বলা যায় না: ওয়াইসি

ভারতে ‘আই লাভ মোদি’ বলা গেলেও ‘আই লাভ মুহাম্মদ (সা.)’ বলা যায় না: ওয়াইসি
ভারতের হায়দরাবাদ থেকে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য এবং অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের (এআইএমআইএম) সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি গত বৃহস্পতিবার বলেছেন, এ দেশে ‘আই লাভ মোদি’ বলা সম্ভব, কিন্তু ‘আই লাভ মুহাম্মদ (সা.)’ বলা সম্ভব নয়।
হায়দরাবাদে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে ওয়াইসি বলেন, ‘দেশের আইন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করা সম্ভব, কিন্তু মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–এর নয়।’
ওয়াইসি গত ২৬ সেপ্টেম্বর বেরেলিতে ঘটা সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করছিলেন। সেখানে জুমার নামাজের পর ‘আই লাভ মুহাম্মদ (সা.)’ লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া লোকজনকে পুলিশ বাধা দিয়েছিল। বেশির ভাগ মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও অভিযোগ রয়েছে, ভিড়ের মধ্যে থাকা কিছু লোক পাথর ছুড়েছিল, স্লোগান দিয়েছিল এবং গুলি চালিয়েছিল।
ওই সহিংসতার ঘটনায় ৮০ জনের বেশি লোককে আটক করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ইত্তেহাদ-ই-মিল্লাত কাউন্সিলের (আইএমসি) প্রধান মাওলানা তকির খান এবং তাঁর কিছু সহযোগীও রয়েছেন। তাঁরা পুলিশের সঙ্গে কথিত ‘শুটআউটে’ আহত হয়েছিলেন।
এ বিতর্ক নিয়ে ওয়াইসি আরও বলেন, ‘সম্ভল মসজিদ নিয়ে একটি মামলা চলছে। আমাদের মসজিদগুলো কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এ দেশে একজন “আই লাভ মোদি” বলতে পারেন, কিন্তু “আই লাভ মুহাম্মদ (সা.)” বলতে পারেন না। আপনারা এ দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? যদি কেউ “আই লাভ মোদি” বলে পোস্টার লাগায়, সবাই খুশি হয়। কিন্তু যদি কেউ “আই লাভ মুহাম্মদ (সা.)” বলে, তাহলে তাতে আপত্তি জানানো হয়।’
এআইএমআইএম নেতা বলেন, তিনি ‘মুহাম্মদ (সা.)–এর কারণেই’ একজন মুসলমান। তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা কী করতে চান? দেশের স্বাধীনতায় অংশগ্রহণকারী ১৭ কোটি ভারতীয় মুসলিমের জন্য তাঁর (নবী) ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। আমরা হিংসার নিন্দা করি। কিন্তু এমনটা হওয়া উচিত নয় যে যারা নবীর নামকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, আপনি তাদেরই নিন্দা করছেন।’
ওয়াইসি যোগ করেন, ‘আমি এমন ভিডিও দেখছি, যেখানে পুলিশ লাঠিপেটা করছে আর কিছু লোক পুলিশের ওপর ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করছে। এরা কারা?’
তবে ওয়াইসি এ–ও বলেছেন, যাঁরা পোস্টার লাগান, তাঁদের আইনের সীমার মধ্যে থাকা উচিত। তিনি আরও বলেন, ‘যাঁরা “আই লাভ মুহাম্মদ (সা.)” পোস্টার লাগাও, তাদের বলতে চাই, পোস্টার লাগালে তোমাদের সেই পোস্টারকে সম্মানও করতে হবে।’
ভারতের এই মুসলিম নেতা বলেন, মহানবীকেই সর্বপ্রথম ‘মুহাম্মদ (সা.)’ নামে নামকরণ করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, ‘তরুণদের বলছি, আমাদের আইন অমান্য করা উচিত নয়। যা কিছুই ঘটুক না কেন, আমাদের আইনের পরিধির মধ্যেই থাকা উচিত।’