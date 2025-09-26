কম্বোডিয়ার আংকরভাট, সত্যজিতের সোনার কেল্লা—কী নেই কলকাতার পূজামণ্ডপ

কম্বোডিয়ার আংকরভাট, সত্যজিতের সোনার কেল্লা—কী নেই কলকাতার পূজামণ্ডপ
কোনো মন্দির সেজেছে কম্বোডিয়ার সুপ্রাচীন মন্দির অ্যাংকরভাটের আদলে। সত্যজিৎ রায়ের ‘সোনার কেল্লা’ উঠে এসেছে কোনো মন্দিরের চিত্রে। ‘অপারেশন সিঁদুর’–এর দুর্ধর্ষ চিত্র পাওয়া যাচ্ছে কোথাও।
শারদীয় দুর্গোৎসব দ্বারপ্রান্তে। এ উৎসবের প্রাণকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা। শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যের ৪৫ হাজার পূজার মন্দিরে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। সাবেকি আর আধুনিক বিষয়ভাবনা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে নানা পূজামণ্ডপ। মন্দির নির্মাণ, স্থাপত্যে সমসাময়িক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতির নানা ছবি। দেশ–বিদেশের মন্দির স্থাপত্য আর গোটা দেশের জন্য সচেতনতার নতুন বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। এসবের মধ্যে কলকাতার পূজা আর একে ঘিরে সাজসজ্জা বিশ্বস্বীকৃত।
বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীনতম বিষ্ণুমন্দির গড়েছিলেন কম্বোডিয়ার খেমারুজ সাম্রাজের রাজা দ্বিতীয় সূর্য বর্মণ। ৪০২ একর জমির ওপর নির্মিত হয়েছিল এই মন্দির। সেই মন্দির পরবর্তী সময়ে অবশ্য বৌদ্ধধর্মালম্বীদের দখলে চলে যায়। এখন সেই অ্যাংকরভাট মন্দিরের দেবতা বিষ্ণুদেব ও ভগবান বৌদ্ধ পূজিত হয়ে আসছেন। কলকাতা কলেজ স্কয়ারের এবার মন্দির নির্মিত হয়েছে সেই কম্বোডিয়ার অ্যাংকরভাট মন্দিরের ভাবনা নিয়ে।
কলকাতার লেবুতলা বা সন্তোষ মিত্র স্কয়ারের এবারের পূজার থিম করেছে অপারেশন সিঁদুরকে। এখানের পূজামণ্ডপ তৈরি কয়েছে জন্মু–কাশ্মীরের পেহেলগামের অপারেশন সিঁদুর ভাবনা করে। ২২ এপ্রিল এই পেহেলগামে ভারতীয় পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়েছিল ২৫ পর্যটকসহ একজন স্থানীয় লোককে।
এ ঘটনার পর ভারতীয় বাহিনী জবাব দিয়েছিল ওই হত্যাকাণ্ডের। ৭ মে শুরু হয়েছিল অপারেশন সিঁদুর। সেই অপারেশন সিঁদুরের ছবি ফুটে উঠেছে কলকাতার শিয়ালদহের কাছে সন্তোষ মিত্র স্কয়ারে বা ‘লেবুতলা সার্বজনীন পূজামণ্ডপে’।
কলকাতার লেকটাউনের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব এবার পূজার থিম করেছে আমেরিকার সর্ববৃহৎ অক্ষরধাম স্বামীনাথন মন্দিরকে থিম করে। আর এবার কলকাতায় সবচেয়ে বড় পূজামণ্ডপ তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে দেশপ্রিয় পার্ক সর্বজনীন। ২০১৫ সালেও এই দেশপ্রিয় পার্কে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুর্গাপ্রতিমা বানিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়ের আশংকায় সেদিন পূজা শুরুর আগেই কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছিল এই মণ্ডপ।
আর এবার এই দেশপ্রিয় পার্ক পূজার বিশাল প্যান্ডেল বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এবার কলকাতার দুর্গাপূজায় নানা সাহিত্য প্যান্ডেলে প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি প্রাধান্য পেয়েছে নানা ইতিহাস। সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি।
উত্তর কলকাতার কাশী বোস লেনের এবারের পূজার থিম করা হয়েছে সাহিত্যিক লীলা মজুমদারকে নিয়ে। দমদম পার্ক তরুণ সংঘের এবারের থিম লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ব্যোমকেশ’। আবার দক্ষিণ কলকাতার সুরুচি সংঘের থিম এবার অনুশীলন সমিতির ইতিহাস। তামিলনাড়ুর অরুণাচলেশ্বর মন্দিরকে থিম করেছে একডালিয়া এভারগ্রিন। প্যান্ডেলটিতে মন্দিরের অলৌকিক স্থাপত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
অ্যাসিড আক্রান্ত মানুষদের নিয়ে মন্দির বানিয়েছেন দমদমের দক্ষিণদাড়ি পূজা কমিটি। বেহালা ফেন্ডসের থিম এবার ‘নবান্ন’ এবং ‘ক্ষুধা’। আলিপুর সর্বজনীন থিম করেছে ‘চায়ের বিবর্তন’কে নিয়ে। লালাবাগান সর্বজনীনের থিম এবার ‘কারাগার’। লক্ষাধিক বোতল আর জীবন্ত মাছ নিয়ে থিম করা হয়েছে। জগৎ মুখার্জি পার্কের এবারের থিম ‘এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স অভিশাপ না আশীর্বাদ?’ এ নিয়ে।
থাইল্যান্ডের একটি জনপ্রিয় বৌদ্ধমন্দিরেকে থিম করেছে দেশপ্রিয় পার্ক সর্বজনীন। দক্ষিণ কলকাতার কবিরাজ বাগান সর্বজনীনের থিম এবার দীঘার জগন্নাথ মন্দির। মহম্মদ আলী পার্কের পূজামণ্ডপ তৈরি হয়েছে কেদারনাথ মন্দিরের ধাঁচে। টালা প্রত্যয়ের থিম এবার ‘বীজগণিত’। যোধপুর পার্ক-৯৫ পল্লির থিম এবার বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য। বিখ্যাত বৈষ্ণব দেবীর মন্দিরকে থিম করেছে উত্তর দমদম সর্বজনীন।
সুরুচি সংঘ থিম করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিয়ে। তুলে আনা হয়েছে আদামানের সেলুলার জেলকে। রাজডাঙ্গা নব উদয় সংঘ থিম করেছে নদীর জীবন নিয়ে। বড়িশা ক্লাব থিম করেছে সার্কাস নিয়ে। চেতলা অগ্রণী থিম পূজামণ্ডপ সাজিয়েছে ৩ কোটি রুদ্রাক্ষ দিয়ে। বোস পুকুর থিম করেছে ‘উৎসর্গ’ ভাবনায়। যাদবপুর অ্যাথলেটিক থিম করেছে বাংলা ভাষার সম্প্রসারণ নিয়ে। দক্ষিণ কলকাতার শিবমন্দির সর্বজনীন থিম করেছে ‘বিষহরি’। সোনার কেল্লাকে থিম করেছে বালিগঞ্জ ৭১ পল্লি সর্বজনীন। আর সিমলা স্পোর্টিং ক্লাব থিম করেছে ‘সোলে’ সিনেমার ৫০ বছরকে নিয়ে।
এ বছর পশ্চিমবঙ্গে ৪৫ হাজার পূজা হচ্ছে। ২১ সেপ্টেম্বর একদিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসঙ্গে ভার্চু৵য়ালি তিন হাজার পূজার উদ্বোধন করে এক ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়েছেন।