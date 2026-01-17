পশ্চিমবঙ্গে এসে তৃণমূলকে হটানোর ডাক দিলেন নরেন্দ্র মোদি
বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে এসে ওই রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসকে হটিয়ে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, যেখানে বিজেপির নামে মিথ্যা বলা হয়েছে, মিথ্যা প্রচার হয়েছে, সেখানেই বিজেপি জয়ী হয়েছে। আজও উৎসাহ দেখে বলছি, এবার বাংলার মানুষও বিজেপিকে বড় ব্যবধানে জয়ী করবে।
আজ শনিবার দুপুরে পশ্চিমবঙ্গের মালদহে এক সভায় এ কথা বলেন মোদি। মালদহের সাহাপুর-মালদহ বাইপাস সংলগ্ন মাঠে বিজেপি আয়োজিত এক ‘পরিবর্তন সংকল্প জনসভা’ থেকে রাজ্যে তৃণমূলকে হটিয়ে বিজেপির সরকার গড়ার ডাক দেন মোদি। তিনি বলেছেন, এই মালদহ থেকে এই বাংলার আসল পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে আসল পরিবর্তন হবে বাংলার রাজ্যপাটের। সরকার গড়বে বিজেপি। বিজেপিই এই বাংলায় সুশাসন কায়েম করবে। উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দেবে। বাংলাকে তৃণমূলের দুর্নীতির হাত থেকে পাল্টাবে। কারণ, তৃণমূলের দুঃশাসনে বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ। চাইছে পরিবর্তন।
নরেন্দ্র মোদি বলেন, এই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছায় না। কেন্দ্রের টাকা লুটপাট করছে। ওরা গরিবের শত্রু। বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প, চিকিৎসার জন্য আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প এই রাজ্যে চালু করতেও দেয়নি। বরং কেন্দ্রের দেওয়া বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় করেছে। কেন্দ্রের সুবিধা থেকে গরিবদের বঞ্চিত করেছে।
মোদি জোর দিয়ে বলেন, এই রাজ্যে তৃণমূলের গুন্ডাগিরি আর বেশি দিন চলবে না। আজও টিএমসি গুন্ডাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে এবিপি আনন্দর একজন সাংবাদিক ও একজন চিত্রগ্রাহক। এটা মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন, এই বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে বন্ধ হবে এই রাজ্যে দুর্নীতি। সুরক্ষিত হবে নারী ও সাংবাদিকদের সুরক্ষা। আজ এখানের স্কুল–কলেজে নারীরা সুরক্ষিত নন। তাই আপনাদের ভোট পশ্চিমবঙ্গের পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনবে।
মোদি আরও বলেছেন, এখন পশ্চিমবঙ্গের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ অনুপ্রবেশ। আজ দুনিয়ার সমৃদ্ধ দেশ, যাদের অর্থের অভাব নেই, তারাও অনুপ্রবেশকারীদের বের করে দিচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশকারীদের বার করবে। তিনি বলেন, দেশে সন্ত্রাস ও হিংসা বাড়ছে। জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ভাষার ফারাক আসছে কিছু জায়গায়। মালদহ মুর্শিদাবাদে অনেক জায়গায় হিংসা বাড়ছে। বিজেপি সরকার হলে এসব নিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ নেবে।
নরেন্দ্র মোদি বলেন, ওডিশায় বিজেপি সরকার গড়েছে। ত্রিপুরা ও আসামও ভরসা রেখেছে বিজেপির ওপর। বিহারেও বিজেপি সরকার গড়েছে এনডিএ শরিকদের সঙ্গে নিয়ে। এবার বাংলায়ও বিজেপির সুশাসন সরকারের দরকার রয়েছে। মোদি আশাবাদী হয়ে বলেছেন, ২০২৬ এই বাংলায় সরকার গড়বে বিজেপি।
আগামী এপ্রিল বা মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার কথা আছে।
নরেন্দ্র মোদি আজ সকালে মালদহে সভায় যোগ দিয়ে এই প্রথম হাওড়া-গুয়াহাটি বন্দেভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করেন। একই সঙ্গে ৩ হাজার ২৫০ কোটি রুপির বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
মোদি আগামীকাল দুপুরে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সিঙ্গুরে এসে টাটাকে দেওয়া সেই ঐতিহাসিক জমিতে আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণ দেবেন।