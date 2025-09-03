ভারত

ভারতকে আরও এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা দিচ্ছে রাশিয়া

সামরিক কুচকাওয়াজে প্রদর্শিত হচ্ছে এস-৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা। নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয়ের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর রেড স্কয়ারে, ৯ মে ২০২৫ছবি: রয়টার্স

ভারতকে আরও এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা দিতে নয়াদিল্লি ও মস্কোর মধ্যে আলোচনা চলছে। রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা তাসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশটির সামরিক রপ্তানি বিভাগের প্রধান দিমিত্রি শুগায়েভ এই খবর জানিয়েছেন।

দিমিত্রি বলেছেন, ‘ভারতের কাছে আমাদের কয়েকটি এস-৪০০ ব্যবস্থা আছে। এই খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। নতুন সরবরাহ নিয়েও আলোচনা চলছে।’

২০১৮ সালে রাশিয়ার সঙ্গে ৫৫০ কোটি ডলারের একটি সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের চুক্তি করে ভারত। ওই চুক্তি অনুযায়ী, ভারতকে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য পাঁচটি দূরপাল্লার এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা সরবরাহের কথা।

ভারতকে এরই মধ্যে তিনটি এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা সরবরাহ করেছে রাশিয়া। সরবরাহে তারিখ একাধিকবার পরিবর্তন করা হয়েছে। শেষ দুটি ইউনিট ২০২৬ ও ২০২৭ সালে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে।

গত সোমবার চীনের তিয়ানজিন শহরে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) বৈঠকের ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। সেখানে তাঁরা পরস্পরকে ‘প্রিয় বন্ধু’ বলে সম্বোধন করেন। মোদি বলেন, কঠিন সময়েও ভারত-রাশিয়া পাশাপাশি থেকেছে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বুধবার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে জ্বালানি ও অস্ত্র কেনা বন্ধ করেনি ভারত। নয়াদিল্লির এই অবস্থাকে মস্কো ‘গুরুত্ব’ দেয়।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ভারতের অস্ত্র আমদানির ৩৬ শতাংশ এসেছে রাশিয়া থেকে। ফ্রান্স জোগান দিয়েছে ৩৩ শতাংশ। ইসরায়েল থেকে এসেছে ১৩ শতাংশ।

