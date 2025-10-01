ভারত

আঁকিবুঁকি আর নয়: ভারতে চিকিৎসকদের হাতের লেখা ঠিক করতে বললেন আদালত

বিবিসি
চিকিৎসকদের অস্পষ্ট হাতের লেখা নিয়ে রসিকতা সারা বিশ্বেই প্রচলিত, যেটা শুধু ফার্মেসির কর্মীরাই বুঝতে পারেনছবি: বিবিসির প্রতিবেদন থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট

কি–বোর্ডে লেখালেখির যুগে এসে হাতের লেখার গুরুত্ব কি এখনো আছে? ভারতের আদালতের মতে, হ্যাঁ, যদি লেখক হন একজন চিকিৎসক।

ভারতসহ সারা বিশ্বেই চিকিৎসকদের হাতের লেখা নিয়ে রসিকতা চলে। বলা হয়, তাঁদের লেখা শুধু ফার্মেসির কর্মীরাই বুঝতে পারেন। তবে সম্প্রতি পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট তাঁদের আদেশে চিকিৎসকদের হাতের লেখা স্পষ্ট করার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। রায়ে আদালত বলেছেন, পাঠযোগ্য চিকিৎসা–নির্দেশনা একটি মৌলিক অধিকার। কারণ, এটি অনেক সময় জীবন-মৃত্যুর পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

তবে অবাক হলেও সত্য, হাতের লেখার কোনো সম্পর্ক ছিল না, এমনই একটি মামলায় এ রায় দিয়েছেন আদালত। একজন নারী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণ, প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছিলেন। বিচারপতি জশগুরপ্রীত সিং পুরি ওই ব্যক্তির জামিন আবেদনের শুনানি করছিলেন।

নারীর অভিযোগ ছিল, আসামি সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা বলে তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। ভুয়া সাক্ষাৎকারও নেন এবং তাঁর ওপর যৌন নির্যাতন চালান।
আসামি সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সম্পর্ক হয় এবং অর্থ নিয়ে বিবাদ থেকে এ মামলা করা হয়েছে।

বিচারপতি পুরি জানান, তিনি যখন ওই নারীর চিকিৎসা–সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেখেন, তখন সেটি একেবারেই দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। নারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রতিবেদনটি তৈরি করেছিলেন একজন সরকারি চিকিৎসক।

রায়ে আদালত বলেছেন, পাঠযোগ্য চিকিৎসা–নির্দেশনা একটি মৌলিক অধিকার। কারণ, এটি অনেক সময় জীবন-মৃত্যুর পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

‘এমনকি একটি শব্দ বা অক্ষরও পাঠযোগ্য ছিল না। বিষয়টি আদালতের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে’, রায়ে লিখেছেন বিচারপতি।

বিবিসি যে রায়ের অনুলিপি দেখেছে, তাতে সেই প্রতিবেদন ও চিকিৎসকের দুই পাতার প্রেসক্রিপশন রয়েছে। প্রেসক্রিপশনের লেখা এতটাই অস্পষ্ট যে কিছুই বোঝা যায় না।

প্রেসক্রিপশন পড়ার উপযোগী করার বিষয়ে নির্দেশ

বিচারপতি পুরি লিখেছেন, ‘প্রযুক্তি ও কম্পিউটার এত সহজলভ্য হওয়ার সময়ে এসে সরকারি চিকিৎসকেরা এখনো এমন প্রেসক্রিপশন হাতে লিখছেন, যা হয়তো শুধু কিছু ফার্মাসিস্টই পড়তে পারেন—এটি বিস্ময়কর।’

আদালত সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন, মেডিকেল কলেজের পাঠ্যক্রমে হাতের লেখা উন্নত করার পাঠ যুক্ত করতে। সঙ্গে দুই বছরের মধ্যে ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন চালুর সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন আদালত। তত দিন সব চিকিৎসককে বড় হাতের অক্ষরে স্পষ্টভাবে প্রেসক্রিপশন লিখতে হবে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রযুক্তি ও কম্পিউটার এত সহজলভ্য হওয়ার সময়ে এসে সরকারি চিকিৎসকেরা এখনো এমন প্রেসক্রিপশন হাতে লিখছেন, যা হয়তো শুধু কিছু ফার্মাসিস্টই পড়তে পারেন—এটি বিস্ময়কর।
জশগুরপ্রীত সিং পুরি, ভারতের হাইকোর্টের বিচারপতি

ভারতীয় মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) সভাপতি দিলীপ ভানুশালী বিবিসিকে বলেন, সমস্যার সমাধানে তাঁরা সহায়তা করতে ইচ্ছুক। আইএমএর সদস্যসংখ্যা ৩ লাখ ৩০ হাজারের বেশি।

ভানুশালী বলেন, শহর ও বড় নগরে অনেক চিকিৎসক ইতিমধ্যে ডিজিটাল প্রেসক্রিপশনে চলে গেছেন। তবে ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলে এখনো স্পষ্ট করে লেখা প্রেসক্রিপশন পাওয়া খুবই কঠিন।

'প্রেসক্রিপশন লিখুন বড় হাতের অক্ষরে'

‘সবাই জানেন, অনেক চিকিৎসকের হাতের লেখা খারাপ। এর প্রধান কারণ, তাঁরা অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকেন, বিশেষ করে ভিড়ে ঠাসা সরকারি হাসপাতালে’, বলেন ভানুশালী।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অস্পষ্ট প্রেসক্রিপশন ভুল–বোঝাবুঝির সুযোগ তৈরি করে এবং এর ফল ভয়াবহ হতে পারে
ছবি: বিবিসির প্রতিবেদন থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট

ভানুশালী আরও বলেন, ‘আমরা আমাদের সদস্যদের পরামর্শ দিয়েছি, সরকারি নির্দেশনা মেনে বড় অক্ষরে প্রেসক্রিপশন লিখতে, যা রোগী ও কেমিস্ট উভয়ে পড়তে পারবেন। যে চিকিৎসক দিনে সাতজন রোগী দেখেন, তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব। কিন্তু যদি ৭০ জন রোগী দেখেন, তবে তা সম্ভব নয়।’

আদালত নির্দেশ দিয়েছেন, মেডিকেল কলেজের পাঠ্যক্রমে হাতের লেখা উন্নত করার পাঠ যুক্ত করতে। পাশাপাশি দুই বছরের মধ্যে ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন চালুর সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন আদালত। তত দিন সব চিকিৎসককে বড় হাতের অক্ষরে স্পষ্টভাবে প্রেসক্রিপশন লিখতে হবে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

চিকিৎসকদের হাতের লেখা নিয়ে আদালতের সমালোচনা এটাই প্রথম নয়। অতীতে ওডিশা হাইকোর্ট চিকিৎসকদের লেখার ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারকেরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, প্রেসক্রিপশনের লেখা এত খারাপ যে তা পড়াই যায় না।

তবে চিকিৎসকদের হাতের লেখা অন্যদের তুলনায় খারাপ—প্রচলিত এ ধারণার পক্ষে প্রমাণ গবেষণায় পাওয়া যায়নি।

ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন দুর্বোধ্য কেন হয়?

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, চিকিৎসকদের হাতের লেখা নিয়ে গুরুত্বের বিষয়টি সৌন্দর্য বা সুবিধা–সম্পর্কিত নয়; বরং অস্পষ্ট প্রেসক্রিপশন ভুল–বোঝাবুঝির সুযোগ তৈরি করে এবং এর ফল ভয়াবহ হতে পারে।

১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব মেডিসিন (আইওএম) এক প্রতিবেদনে জানায়, চিকিৎসাগত ভুলের কারণে প্রতিবছর দেশটিতে অন্তত ৪৪ হাজার প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে সাত হাজার মৃত্যুর কারণ চিকিৎসকদের অস্পষ্ট হাতের লেখা।

আবার যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে, ভুল ওষুধের কারণে ভয়াবহ ক্ষতি ও মৃত্যু ঘটছে। তাদের মতে, হাসপাতালজুড়ে ইলেকট্রনিক প্রেসক্রিপশন চালু করলে এ ধরনের ভুল অর্ধেক কমে যাবে।

প্রেসক্রিপশনের লেখা সহজবোধ্য করতে নির্দেশনা

