সাত দিন পর ককরোচের দুই নেতার মুক্তির নির্দেশ আদালতের

ভারতে সিইসির পদত্যাগ দাবি
সাত দিন পর ককরোচের দুই নেতার মুক্তির নির্দেশ আদালতের
ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে অনধিকার প্রবেশের মামলায় ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) দুই নেতা সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (এসইএম)। আজ বুধবার এ নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে পাঁচ দিন হেফাজতে থাকার পর সোমবার (১৯ অক্টোবর) তাঁদের আটকের মেয়াদ আরও দুই দিন বাড়ানো হয়েছিল।
সিজেপির প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস ও জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কাকে ১৩ অক্টোবর আটক করেছিল দিল্লি পুলিশ।
আইনবিষয়ক সংবাদমাধ্যম বার অ্যান্ড বেঞ্চের তথ্য অনুযায়ী, আজ বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসিপি) রিতু রাজ। সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কার পক্ষে জামিনের নিশ্চয়তা গ্রহণ করে তিনি তাঁদের মুক্তির নির্দেশ দেন।
এর আগে দিল্লি পুলিশ তাঁদের বিচারিক হেফাজতের মেয়াদ আরও তিন দিন বাড়ানোর আবেদন করেছিল।
মুক্তির নির্দেশ পাওয়ার পর সৌরভ দাস বলেন, ‘সত্যের জয় হয়েছে।’
সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কার গ্রেপ্তার
ভারতে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন কার্যক্রমের (এসআইআর) বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালে নিরাপত্তাব্যবস্থা লঙ্ঘন করে যন্তর মন্তরে প্রবেশের অভিযোগ ওঠে সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কার বিরুদ্ধে। এ অভিযোগে ১৩ অক্টোবর তাঁদের আটক করে বিচারিক হেফাজতে পাঠানো হয়।
১৯ অক্টোবর এসইএম আদালত তাঁদের বিচারিক হেফাজতের মেয়াদ আরও দুই দিন বাড়ান। দিল্লি পুলিশের দাবি ছিল, তাঁদের মুক্তি দেওয়া হলে ‘শান্তি ও শৃঙ্খলা’ বিঘ্নিত হতে পারে।
ওই আদেশে এসইএম আদালত বলেন, সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কার আচরণে আইনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ পেয়েছে। জনশান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার আশঙ্কা নিয়েও গুরুতর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
আদালত আরও উল্লেখ করেন, বিক্ষোভের জন্য নির্ধারিত স্থান হিসেবে স্বীকৃত নয়, এমন এলাকায় বারবার বিক্ষোভের ডাক দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে তাঁদের।
এ ছাড়া সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কার পক্ষে দেওয়া জামিনের নিশ্চয়তাও প্রত্যাখ্যান করেন আদালত। আদালতের মতে, যাঁরা জামিনের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, তাঁরা উপযুক্ত ছিলেন না।