কলকাতায়ও বাংলাদেশ উপদূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ, ভাঙল ব্যারিকেড

কলকাতা
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ তুলে কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ তুলে কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ হয়েছে। রোববার থেকে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সমর্থকেরা এ বিক্ষোভ শুরু করেন। সোমবার থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। মঙ্গলবার বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে উপদূতাবাসের কাছাকাছি চলে আসেন। এ সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিপেটা করে।

এদিন বেকবাগান এলাকায় উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, এভিবিপি, হিন্দু জাগরণ মঞ্চসহ সঙ্ঘ পরিবারের কয়েকটি সংগঠনের ডাকে বাংলাদেশ উপদূতাবাসের দিকে এক মিছিল বের হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও দীপু দাস হত্যার বিষয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া। তবে উপদূতাবাসের কাছে পৌঁছানোর আগেই পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আটক করে। এ নিয়ে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

সোমবার শিলিগুড়ির বাংলাদেশ ভিসা সেন্টারের সামনেও হিন্দুত্ববাদীরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় ভিসা সেন্টার বন্ধের দাবি জানানো হয়। এরপর ভিসা সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কলকাতার পাশাপাশি দিল্লিতেও মঙ্গলবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে হাইকমিশনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিপেটা করা হয়। সেখানকার বাংলাদেশের হাইকমিশনের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

