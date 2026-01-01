ক্রিকেটার মোস্তাফিজকে কেনা শাহরুখকে ‘দেশদ্রোহী’ বললেন বিতর্কিত বিজেপি নেতা
হিন্দি সিনেমার মহাতারকা শাহরুখ খানকে ‘গাদ্দার’ বা দেশদ্রোহী আখ্যা দিলেন উত্তর প্রদেশের শাসক দল বিজেপির নেতা সঙ্গীত সোম। শাহরুখের ওপর তাঁর রাগ বাংলাদেশের ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে কিনেছেন বলে।
২০২৬ সালের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএলে খেলার জন্য মোস্তাফিজুরকে কিনেছেন শাহরুখ খান তাঁর দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) জন্য।
নিলামে ‘কাটার মাস্টার’ মোস্তাফিজুরকে কিনতে কেকেআর এবার খরচ করেছে ভারতীয় মুদ্রায় ৯ কোটি ২০ লাখ রুপি। এত টাকা বাংলাদেশের এই পেসার আগে কোনো দিন পাননি।
সঙ্গীত সোম উত্তর প্রদেশের সারধানা বিধানসভা আসন থেকে ২০১২ ও ২০১৭ সালের ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন। বিধায়ক হওয়ার আগে থেকেই বারবার তিনি বিতর্কে জড়িয়েছেন। গত বুধবার মেরঠে এক সভায় তিনি শাহরুখের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন।
সঙ্গীত দাবি করেন, বাংলাদেশে একের পর এক হিন্দুকে মেরে ফেলা হচ্ছে। জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নারীদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। সরকার নীরব দর্শক। সেই বাংলাদেশের ক্রিকেটারকে তাঁর দলের হয়ে খেলার জন্য কিনছেন শাহরুখ খান। গাদ্দার শাহরুখ ৯ কোটি রুপি দিয়ে ওই ক্রিকেটারকে কিনেছেন। এ দেশে বসবাস করার কোনো অধিকারই তাঁর নেই।
এখানেই না থেমে সঙ্গীত সোম বলেন, শাহরুখের বোঝা উচিত ওই উচ্চতায় পৌঁছাতে এই দেশের জনতাই তাঁকে সাহায্য করেছেন, যার কিছু অর্থ ও যশ পেয়েছেন, তা এই দেশের মানুষই তাঁকে দিয়েছেন। অথচ সেই শাহরুখ দেশের সঙ্গে গাদ্দারি করছেন। তিনি বলেন, মোস্তাফিজুর রহমান এ দেশে খেলতে এলে তাঁকে বিমানবন্দর থেকে বেরোতে দেওয়া হবে না।
একই সুরে কথা বলেছেন আধ্যাত্মিক গুরু দেবকীনন্দন ঠাকুর। শাহরুখ খান ও কেকেআর ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশে এক গণমাধ্যমে তিনি বলেন, মোস্তাফিজুর রহমানকে যেন না খেলানো হয়।
এই মন্তব্যের জন্য বিজেপি নেতার সমালোচনা করেছেন উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বিরোধী নেতা মাতা প্রসাদ পান্ডে ও কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্র রাজপুত। তাঁরা বলেছেন, শাহরুখ খানকে গাদ্দার বা দেশদ্রোহী বলা হচ্ছে মুসলিম বলে। বিজেপি দলটাই দেশদ্রোহী।
বিজেপির শরিক দল সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টির নেতা ওম প্রকাশ রাজভরও সঙ্গীত সোমের সমালোচনা করেছেন। গণমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, পাদপ্রদীপে থাকার জন্যই উনি এমন কথাবার্তা বলছেন।
সঙ্গীত সোম বরাবর বিতর্কে জড়িয়েছেন। ২০১৩ সালে মুজফফরনগর দাঙ্গায় তিনি জড়িত ছিলেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। তারপর তাঁর জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ‘জেড’ ক্যাটাগরি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করে।
২০১৬ সালে উত্তর প্রদেশের কৈরানা জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বহু হিন্দু পরিবার অন্যত্র চলে যায়। সোম তখন রাজ্য সরকারকে ১৫ দিন সময় দিয়েছিলেন হিন্দু পরিবারদের ফিরিয়ে আনার জন্য।
২০১৭ সালে এই বিজেপি নেতা বলেছিলেন, তাজমহল ভারতীয় সংস্কৃতির কলঙ্ক। কারণ, সেটি তৈরি করেছিলেন এমন একজন, যিনি নিজের বাবাকে জেলে বন্দী করে রেখেছিলেন এবং হিন্দু নিধন চালিয়েছিলেন।
গত মাসে আইপিএলের নিলামে বাংলাদেশের মোট সাতজন ক্রিকেটার অংশ নিয়েছিলেন। মোস্তাফিজুর রহমান ছাড়াও ছিলেন রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, নাহিদ রানা ও শরিফুল ইসলাম।