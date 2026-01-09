ভবানীপুর আসনে মমতাকে হারানোর ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর
পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর আসনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর ঘোষণা দিয়েছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছেন, মমতাকে এই রাজ্যের ‘প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী’ করে মমতাবিরোধী আন্দোলনে ক্ষান্ত দেবেন।
গত ২০২১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম আসনে লড়ছিলেন। তবে সেই আসনে তিনি বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে যান। এরপর তিনি ভবানীপুর আসনে উপনির্বাচনে জিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদে থেকে যান।
চাঞ্চল্যকর কয়লা দুর্নীতি মামলায় ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গত বৃহস্পতিবার মমতার তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী পরমর্শক সংস্থা ‘আই-প্যাকে’র কর্ণধার প্রতীক জৈনের কলকাতার লাউডন স্ট্রিটের বাসভবন ও আইপ্যাকের কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের প্রধান দপ্তরে তল্লাশি চালায়। এর প্রতিবাদে গত শুক্রবার বিকেলে মমতার ডাকে কলকাতায় এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে তৃণমূল। এই মিছিলে মমতার সঙ্গে ছিলেন দলের নেতা-কর্মী, সংসদ সদস্যসহ একঝাঁক টালিউড তারকা।
রোববার বিজেপি মমতার বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিবাদ মিছিল করে সেই দক্ষিণ কলকাতার একই স্থান ৮-বি বাসস্ট্যান্ড থেকে। মমতার প্রতিবাদ মিছিল শেষ হয়েছিল হাজরা মোড়ে। আর বিজেপির মিছিল শেষ হয় দেশপ্রিয় পার্কে। বিজেপির মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা ও বিজেপির বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী।
শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের বলেন, সেদিন রাজ্যবাসী তো দেখেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইডির তদন্তকালীন ফাইল কেড়ে নেওয়ার ছবি। ফাইল ছিনতাই করার ঘটনা। সগর্বে মমতা তা নিজেও বলেছেন। বিজেপিই এই রাজ্যে ছাব্বিশে সরকার গড়বে।