দুই কিলোমিটার ধাওয়া করে মোটরসাইকেল আরোহীকে হত্যা করল দম্পতি

দুই কিলোমিটার ধাওয়া করে মোটরসাইকেল আরোহীকে হত্যা করল দম্পতি
সড়কে সামান্য ঝগড়ার জেরে এক দম্পতি গাড়িতে প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা ধাওয়া করে এক মোটরসাইকেল আরোহীকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে হত্যা করেছেন। মোটরসাইকেলে থাকা আরেক আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন।
ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের বেঙ্গালুরুতে, ২৫ অক্টোবর রাতে। পরে পুলিশ ওই দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁরা হলেন, মনোজ কুমার ও তাঁর স্ত্রী আরতি শর্মা।
নিহত মোটরসাইকেল আরোহীর নাম দর্শন। তিনিই মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিলেন, পেছনে বসে ছিলেন বন্ধু বরুণ।
পুলিশ বলেছে, ঘটনার সূত্রপাত হয় সড়কে ছোট্ট একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মনোজদের গাড়ির একটি আয়না (সাইড মিরর) ভেঙে যায়।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, আয়না ভেঙে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ দম্পতি মোটরসাইকেল আরোহীদের প্রায় দুই কিলোমিটার ধাওয়া করেন এবং পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেন।
সঙ্গে সঙ্গে দর্শন ও বরুণ রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। মনোজ ও আরতি তাঁদের রক্তাক্ত অবস্থায় রেখে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান।
পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত করতে নেমে রোমহর্ষ সব তথ্য জানতে পারে। পুলিশ জানায়, মনোজ ও আরতি প্রথমবার মোটরসাইকেল আরোহীদের ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তারপর তাঁরা গাড়ি ঘুরিয়ে এসে ধাওয়া করে আবার মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেন।
ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর আবার তাঁরা মুখোশ পরে সেখানে আসেন এবং গাড়ির ভাঙা টুকরা কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যান।
এ ঘটনায় প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনার মামলা হয়েছিল। এখন সেটি হত্যা মামলায় পরিবর্তন করা হয়েছে। মনোজ ও আরতিকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।