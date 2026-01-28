অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে দ্রৌপদী, মোদিসহ ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের শোক

অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে দ্রৌপদী, মোদিসহ ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের শোক
মহারাষ্ট্র রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী এবং অন্য রাজনৈতিক নেতারা শোক জানিয়েছেন।
ভারত সরকারের তথ্য অনুযায়ী, আজ বুধবার সকালে মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় একটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে অজিত পাওয়ার এবং আরও চারজন নিহত হন। ইতিমধ্যে উপমুখ্যমন্ত্রী অজিতের মৃত্যুতে তিন দিনের শোক ঘোষণা করেছে মহারাষ্ট্র সরকার।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা অজিতের মৃত্যুকে অপূরণীয় ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন।
ভারতের রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, ‘মহারাষ্ট্রের উন্নয়নে, বিশেষ করে সমবায় খাতে তার বিশেষ অবদানের জন্য (অজিত) পাওয়ার সবসময় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।’
দ্রৌপদী মুর্মু নিহত অজিতের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোক প্রকাশ করে বলেছেন, ‘অজিত পাওয়ার জনমানুষের নেতা ছিলেন, যিনি জনগণের সঙ্গে গভীর সংযোগ রাখতেন।’
মোদি আরও বলেন, ‘তিনি মহারাষ্ট্রের জনগণের সেবা করার ক্ষেত্রে এক পরিশ্রমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে ব্যাপকভাবে সম্মানিত ছিলেন। প্রশাসনিক বিষয়ে তাঁর গভীর বোঝাপড়া এবং দারিদ্র্য ও নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের প্রতি তাঁর আগ্রহও প্রশংসনীয় ছিল। তাঁর অকাল মৃত্যুর ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং দুঃখজনক। তাঁর পরিবার এবং অসংখ্য ভক্তদের প্রতি শোক জানাচ্ছি।’
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, অজিত পাওয়ারের মৃত্যু সংবাদে তিনি গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছেন।
অমিত শাহ বলেন, ‘আজ মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের এনডিএ জোটের জ্যেষ্ঠ সহকর্মী অজিত পাওয়ারের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর আমাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। অজিত পাওয়ার সাড়ে তিন দশক ধরে মহারাষ্ট্রের সমাজের প্রতিটি স্তরের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।’
অমিত শাহ প্রয়াত অজিতের পরিবারের সদস্যদের প্রতিও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।
এক্সে দেওয়া পোস্টে লোকসভার বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধী বলেন, ‘আজ উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার এবং তাঁর সহযাত্রীদের মৃত্যুর ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এই শোকের মুহূর্তে আমি মহারাষ্ট্রের মানুষের পাশে আছি। আমি পুরো পাওয়ার পরিবার এবং তাদের প্রিয়জনদের প্রতি শোক প্রকাশ করছি।’
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, ‘অজিত পওয়ারের হঠাৎ মৃত্যুর খবর শুনে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও স্তম্ভিত। আজ সকালে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সহযাত্রীরা বারামতিতে ভয়াবহ উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। এ বিয়োগান্তের ঘটনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত।
বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন বলেন, ‘বারামতিতে উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের অকাল মৃত্যুর ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। অজিত পাওয়ার জনসেবায় সক্রিয় হওয়ার সময় থেকেই মহারাষ্ট্রের উন্নয়ন এবং জনগণের স্বার্থে নেওয়া সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন।’
নবীন আরও বলেন, ‘এই শোকের সময়ে পুরো এনডিএ পরিবার দৃঢ়ভাবে পাওয়ার পরিবারের পাশে রয়েছে।’
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, অজিত পাওয়ার একজন অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।
খাড়গে নিহত অজিত পাওয়ারের পরিবার, তাঁর সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি গভীর শোক জানিয়েছেন।