তরুণদের নেপাল থেকে শিক্ষা নিতে বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা, হলো মামলা
পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজকে ‘নেপাল থেকে শিক্ষা নেওয়ার’ আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুরের সাবেক বিজেপি সংসদ সদস্য গতকাল বৃহস্পতিবার বলেন, রক্তপাত ছাড়া কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন শেষ হয় না।
বিজেপি নেতার এ মন্তব্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের ‘কর্তৃত্ববাদী’ সরকারকে উৎখাত করার জন্য বাংলায় ‘গণ–অভ্যুত্থানের’ আহ্বান জানিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার পর অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি থানায় কমপক্ষে ১৪টি এফআইআর করা হয়েছে।
এদিকে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য নিয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রতিবেশী দেশের ঘটনাবলি নিয়ে মন্তব্য করা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে পড়ে।
নেপালের চলমান সংকট নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে পরাস্ত করার জন্য বাংলার যুবসমাজ কখন জাগবে? আমরা অপেক্ষা করছি। রক্তপাত ছাড়া কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন শেষ হয় না। অনেকেই বলেছেন যে (মহাত্মা) গান্ধীজি গান বাজিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এতে বিশ্বাস করি না।’
অর্জুন সিং বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যে দুর্নীতি তার তুলনায় নেপালের ১০ শতাংশ দুর্নীতিতে যুবসমাজ সরকারের পতন ঘটিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি নেতা অনুরূপ আন্দোলনের জন্য যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন।
অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর সত্ত্বেও তিনি তাঁর বক্তব্যে অটল রয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমি আবারও বলছি, এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে উৎখাত করার জন্য বাংলায় গণ–অভ্যুত্থান প্রয়োজন। আমার বিরুদ্ধে ১৮৪টি এফআইআর আছে, ৪০০টি হোক। আমি এটিকে স্বাগত জানাই।’