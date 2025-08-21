শ্রেণিকক্ষে চড় খেয়ে টিফিন বক্সে লুকিয়ে বন্দুক এনে শিক্ষককে গুলি করল ছাত্র

শ্রেণিকক্ষে চড় খেয়ে টিফিন বক্সে লুকিয়ে বন্দুক এনে শিক্ষককে গুলি করল ছাত্র
ভারতের উত্তরাখন্ড রাজ্যের উদম সিং নগর জেলার এক বেসরকারি স্কুলে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক গগনদীপ সিং কোহলি এ সপ্তাহের শুরুতে এক ছাত্রকে চড় মারেন। গত বুধবার ওই একই ছাত্র টিফিন বক্সে বন্দুক লুকিয়ে এনে পেছন দিক থেকে শিক্ষক কোহলিকে গুলি করে। রাজ্যের পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে।
এ ঘটনা ঘটে উত্তরাখন্ডের গুরু নানক স্কুলে। ছাত্রের করা গুলি শিক্ষকের পিঠ দিয়ে ঢুকে ঘাড়ে আটকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়।
চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা মায়াঙ্ক আগরওয়াল জানান, অস্ত্রোপচার চালিয়ে সফলভাবে গুলি বের করা গেছে। বর্তমানে শিক্ষক কোহলির অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁকে আরও পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিইউতে স্থানান্তর করা হবে।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, অভিযুক্ত ওই ছাত্রের নাম সমরথ বাজওয়া। সে নিজের টিফিন বক্সে পিস্তল লুকিয়ে স্কুলে নিয়ে আসে। মধ্যাহ্নবিরতির ঘোষণার পর শিক্ষক কোহলি ক্লাস থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ওই ছাত্র টিফিন বক্স থেকে বন্দুক বের করে গুলি চালায়।
শিক্ষককে গুলি করে ওই ছাত্র পালানোর চেষ্টা করলে অন্য শিক্ষকেরা তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন।
পুলিশ জানিয়েছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় মামলা করা হয়েছে। কিশোরটি কীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করল, তা নিয়েও তদন্ত চলছে। ঘটনাস্থল থেকে পিস্তল জব্দ করা হয়েছে।
পুলিশ বলেছে, এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে।