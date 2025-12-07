গোয়া নাইটক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুই মালিকের বিরুদ্ধে মামলা, পঞ্চায়েতপ্রধান আটক

গোয়া নাইটক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুই মালিকের বিরুদ্ধে মামলা, পঞ্চায়েতপ্রধান আটক
ভারতের গোয়া রাজ্যের একটি নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুই মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েতপ্রধানকে।
গতকাল শনিবার মধ্যরাতে গোয়ার আরপোরা এলাকার ‘বার্চ বাই রোমিও লেন’ নামের এ নাইটক্লাবে আগুনে ২৫ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের অধিকাংশই নাইটক্লাবের কর্মী এবং চারজন পর্যটক।
প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) বরাতে হিন্দুস্তান টাইমস জানায়, বার্চ বাই রোমিও লেন নাইটক্লাবের মালিক সৌরভ লুৎরা ও গৌরব লুৎরার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা করা হয়েছে। নাইটক্লাবের ব্যবস্থাপক এবং অনুষ্ঠান আয়োজনকারীদের বিরুদ্ধেও আলাদা একটি মামলা করা হয়েছে।
আটক পঞ্চায়েতপ্রধান (সারপঞ্চ) রোশান রেডকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ২০১৩ সালে এই নাইটক্লাবের জন্য ট্রেড লাইসেন্সের অনুমোদ দিয়েছিলেন।
নাইটক্লাবটি অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই ক্লাব ভেঙে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু উচ্চতর কর্তৃপক্ষ সেই আদেশ স্থগিত করেছিল।
প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, আরপোরা এলাকার এ নাইটক্লাব নির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথ বিধিমালা মানা হয়নি। যেমন প্রবেশপথ ছিল সরু, জরুরি নির্গমন পথে কড়াকড়ি ছিল এবং ভবন নির্মাণে দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিল।
গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেন, নিরাপত্তা নিয়ম ভেঙে ক্লাব পরিচালনার অনুমতি দেওয়া কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গতকাল মধ্যরাতে অগ্নিকাণ্ডের সময় নাইটক্লাবটিতে প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। একটি সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।