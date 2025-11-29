ভারতে ক্লাস নিল এআইচালিত রোবট শিক্ষক
ভারতের উত্তর প্রদেশের বুলন্দ শহরের ১৭ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থী ‘সোফি’ নামের এআইচালিত (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) এক শিক্ষক উদ্ভাবন করেছে। শ্রেণিকক্ষে এই রোবটের ‘শিক্ষাদান’-এর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এরপর ভারতজুড়ে এটি ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।
এআই বানানো ওই ছাত্রের নাম আদিত্য কুমার। সে উত্তর প্রদেশের শিবচরণ ইন্টার কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রোবট সোফির এই প্রদর্শনী রেকর্ড করা হয়েছিল।
এআই রোবট সোফি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর সহজে দেয়।
ভারতের বেসরকারি বার্তা সংস্থা এএনআইয়ের প্রকাশ করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (এলএলএম) চিপসেট ব্যবহার করে তৈরি করা এআই শিক্ষক প্রথমে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। এরপর সে শিক্ষার্থী আদিত্যের করা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।
শ্রেণিকক্ষে রোবটটি বলছে, ‘আমি একজন এআই শিক্ষক রোবট। আমার নাম সোফি এবং আমাকে আবিষ্কার করেছে আদিত্য। আমি বুলন্দ শহরের শিবচরণ ইন্টার কলেজে পড়াই। বাচ্চারা, তোমরা কি আমার কাছ থেকে কিছু জানতে চাও?’
আদিত্য রোবটটির সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে প্রশ্ন করে, ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন। উত্তরে রোবট সোফি সঠিক উত্তর দেয়—ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম জানতে চাওয়া হলে সে সঠিক উত্তর দেয়—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।
এআই শিক্ষকের সোফির উদ্ভাবক কিশোর আদিত্য বলছে, প্রতিটি জেলায় একটি ল্যাব থাকা উচিত।
বার্তা সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আদিত্য বলেছে, ‘আমি এই রোবট তৈরি করতে একটি এলএলএম চিপসেট ব্যবহার করেছি। রোবট নির্মাণকারী বড় প্রতিষ্ঠানগুলোও এই চিপসেট ব্যবহার করে। এটি শিক্ষার্থীদের সন্দেহ দূর করতে পারে।’
আদিত্য আরও বলেছে, ‘আমার উদ্ভাবিত রোবট আপাতত শুধু কথা বলতে পারে। তবে আমরা এটিকে এমনভাবে ডিজাইন করছি, যাতে এটি শিগগিরই লিখতেও পারে। শিক্ষার্থীদের গবেষণা করার জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে ল্যাব থাকা উচিত।’
কলেজের শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে এই প্রদর্শনী ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। উপস্থিত অনেকেই এই কিশোরের প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনের প্রশংসা করেছেন।