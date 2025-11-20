পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর আতঙ্কে ২৮ জনের মৃত্যু, দাবি মমতার
ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শুরুর পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আত্মহত্যার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, রাজ্যে এসআইআর শুরুর পর ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার সকালে এক্সে (সাবেক টুইটার) তিনি এ কথা বলেছেন।
অক্টোবরের শেষদিকে বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া চালুর ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল, যাদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে, বা পরিবারের কারও নাম রয়েছে, তাঁদের চিন্তার কোনও কারণ নেই।
কিন্তু তা সত্ত্বেও এসআইআর নিয়ে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জানা বেঁধেছে। দেশছাড়া হওয়ার আতঙ্কে অনেকেই আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ। শুধু তা-ই নয়, বিএলওরা কাজের চাপে আত্মহত্যা করছেন, এমন অভিযোগও উঠছে। বুধবার সকালে মালবাজারে এক মহিলা বিএলও’র ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের দাবি, এসআইআরের কাজের চাপের কারণেই এই চরম সিদ্ধান্ত।
মমতা ক্ষোভ প্রকাশ করে এক্সে লিখেছেন, ‘আজ আরও একজন বিএলওকে হারালাম। অঙ্গনওয়াড়িতে কাজ করতেন ওই মহিলা। এসআইআরের এত চাপ নিতে পারেননি। অপরিকল্পিতভাবে একটা কাজ শুরু করে, কর্মীদের এত চাপ দেওয়া হচ্ছে কমিশনের তরফে যার জেরে মূল্যবান প্রাণ চলে যাচ্ছে।’