দিল্লিতে গাড়িতে বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩

দিল্লিতে গাড়িতে বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩
ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির লালকেল্লা মেট্রোস্টেশনের কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ জন হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় মেট্রোস্টেশনের কাছে একটি চলন্ত গাড়ি বিস্ফোরণে বহু মানুষ আহত হয়েছেন।
বিস্ফোরণের পর লালকেল্লা মেট্রোস্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার পর তিন দিনের জন্য (১১ থেকে ১৩ নভেম্বর) লালকেল্লাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই তিন দিন দর্শনার্থীরা লালকেল্লা ভ্রমণে যেতে পারবেন না।
বিস্ফোরণের কারণ নিয়ে সরকার থেকে এখনো নিশ্চিত করে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।
এ ঘটনার পর দিল্লিতে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন।
ভয়াবহ এই বিস্ফোরণের ঘটনায় একাধিক গাড়িতে আগুন ধরে যায় এবং জানালার কাচ ভেঙে পড়ে। পরে সাতটি অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। পুলিশ এলাকা ঘিরে রেখেছে।
বিস্ফোরণের কারণ খুঁজে পেতে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা চলছে। ফরেনসিক দল, দিল্লি পুলিশ, এআইএ কর্মী এবং ডগ স্কোয়াড দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ ও প্রমাণ খোঁজার কাজ চলছে। বেআইনি কর্মকাণ্ড (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) আওতায় একটি মামলা হয়েছে।
দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর কর্ণাটক, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে উচ্চ সতর্কতা জারি করা রয়েছে।