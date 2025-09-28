থালাপতি বিজয়ের সমাবেশে প্রাণহানির ঘটনায় মামলা, মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস

থালাপতি বিজয়ের সমাবেশে প্রাণহানির ঘটনায় মামলা, মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস
অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ বনে যাওয়া থালাপতি বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় মামলা করেছে ভারতীয় পুলিশ। এতে বিজয়ের রাজনৈতিক দল তামিলাগা ভেত্রি কাজাগামের (টিভিকে) দুই শীর্ষস্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।
গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তামিলনাড়ুর কারুর জেলায় থালাপতি বিজয়ের সমাবেশে বিপুল লোকসমাগম হয়। একপর্যায়ে অতিরিক্ত গরম ও হুড়োহুড়িতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এতে পদদলিত হয়ে ১৬ নারী, ৬ শিশুসহ ৩৯ জন মারা যান। আহত হন প্রায় ১০০ জন। দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে ২০ লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিজয়।
মামলায় টিভিকের সাধারণ সম্পাদক ও বিজয়ের ঘনিষ্ঠ মিত্র এন আনন্দ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সি টি নির্মল কুমার, পশ্চিম কারুরের জেলা সম্পাদক মথিয়াজাগানসহ ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে।
আসামিদের বিরুদ্ধে মানুষের জীবনঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে—এমন উদাসীন কাজ ও সরকারি কর্মকর্তাদের আদেশ অমান্য করার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু পাবলিক প্রপার্টি (ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ) আইনেও অভিযোগ আনা হয়েছে।
টিভিকের প্রধান থালাপতি বিজয় এ ঘটনায় মৃত ব৵ক্তিদের প্রত্যেকের পরিবারকে দলের পক্ষ থেকে ২০ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি আহত প্রায় ১০০ জনের প্রত্যেককে ২ লাখ রুপি করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
টিভিকের একজন আইনজীবী জোর দিয়ে বলেছেন, সমাবেশে দলটি পুলিশের সব নির্দেশনা মেনে চলেছে। তিনি বলেন, মর্মান্তিক এ ঘটনা বিজয়কে গভীরভাবে শোকাহত করেছে। তামিলনাড়ুর মানুষকে ভালোবাসেন তিনি।
টিভিকের প্রধান থালাপতি বিজয় এ ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পরিবারকে দলের পক্ষ থেকে ২০ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি আহত প্রায় ১০০ জনের প্রত্যেককে ২ লাখ রুপি করে দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে টিভিকের দেওয়া এক পোস্টে ৫১ বছর বয়সী এই অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ মৃত ও আহত ব্যক্তিদের জন্য গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমার হৃদয়ে যে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।’
অন্যদিকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন গতকাল রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এক্সে পোস্ট দিয়ে তিনি ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানান। বলেন, ঘটনাটি তদন্তে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণা জগদেশনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেছে রাজ্য সরকার।
এক বিবৃতিতে এম কে স্টালিন জানান, পদদলিত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারকে ১০ লাখ রুপি করে ও আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের প্রত্যেককে ১ লাখ রুপি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।
এ ছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কার্যালয় জানিয়েছে, জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকেও মৃত ব্যক্তিদের পরিবারপ্রতি ২ লাখ রুপি ও আহত ব্যক্তিদের ৫০ হাজার রুপি করে দেওয়া হবে।