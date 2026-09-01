পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিকদের পেনশন বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যবিমার ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর
পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকদের জন্য মাসিক পেনশন বৃদ্ধি এবং বছরে পাঁচ লাখ রুপি পর্যন্ত চিকিৎসাসুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে কর্মরত সাংবাদিকদের এককালীন অনুদান প্রদান এবং রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় ‘অর্জুন বাহিনী’ নামে একটি নতুন বিশেষ দল গঠনের কথাও জানিয়েছেন তিনি।
মঙ্গলবার রাজ্য সচিবালয় নবান্নের সভাগৃহে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এসব ঘোষণা দেন। তিনি জানান, কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় কর্মরত গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য আসন্ন দুর্গাপূজায় এককালীন তিন হাজার রুপি করে অনুদান দেওয়া হবে। পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের মাসিক পেনশনের পরিমাণ ২ হাজার ৫০০ রুপি থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার রুপি করা হয়েছে। আগে হাতে গোনা কয়েকজন এই সুবিধার আওতায় থাকলেও এখন থেকে রাজ্যজুড়ে যোগ্য সাংবাদিকেরা এই পেনশন সুবিধার আওতায় আসবেন।
একই সঙ্গে সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বড় উদ্যোগের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ‘আয়ুষ্মান ভারত’ অথবা মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি সাংবাদিক পরিবার বছরে পাঁচ লাখ রুপি পর্যন্ত চিকিৎসাসুবিধা পাবে। পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের প্রায় ১ হাজার ৯০০টি খ্যাতনামা সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে এই সুবিধা কার্যকর হবে। এ ছাড়া তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড পাওয়ার যোগ্য সাংবাদিকেরা যথারীতি তাঁদের কার্ড পেয়ে যাবেন বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।
বিপর্যয় মোকাবিলায় ‘অর্জুন বাহিনী’
এদিকে রাজ্যে যেকোনো ধরনের প্রাকৃতিক ও আকস্মিক বিপর্যয় দ্রুত ও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে নতুন একটি বিশেষ বাহিনী গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাহিনীটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘অর্জুন বাহিনী’।
প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০ জন অবসরপ্রাপ্ত সেনা ও সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ে এই বাহিনীর যাত্রা শুরু হচ্ছে। প্রথম দফায় নিয়োগ পাওয়া সদস্যদের মধ্যে ১০০ জনকে কলকাতায়, ৫০ জনকে পাহাড়ি অঞ্চলে এবং বাকি ৫০ জনকে সুন্দরবন এলাকায় মোতায়েন করা হবে। পরবর্তী সময়ে সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই বাহিনীর পরিধি বিস্তৃত করা হবে।
বাহিনীটিতে সর্বোচ্চ ৪০ বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত সেনা বা সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই বাহিনীর মাঠপর্যায়ের সদস্যদের পদবি হবে ‘বীর’, যাঁদের মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫ হাজার রুপি; আর উচ্চপর্যায়ের সদস্যদের পদবি হবে ‘বীর নায়ক’, যাঁদের মাসিক বেতন হবে ৪০ হাজার রুপি। এর পাশাপাশি সদস্যরা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও পাবেন।