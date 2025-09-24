আলাদা রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে লাদাখে বিক্ষোভ, বিজেপি কার্যালয়ে আগুন, পাঁচজন নিহত

আলাদা রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে লাদাখে বিক্ষোভ, বিজেপি কার্যালয়ে আগুন, পাঁচজন নিহত
আলাদা রাজ্যের মর্যাদা এবং ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ভারতের লাদাখে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা রাজ্যের রাজধানী লেহতে ক্ষমতাসীন বিজেপির দলীয় কার্যালয় ও পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। সংঘর্ষে তিন থেকে পাঁচজন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
লাদাখের পরিবেশ আন্দোলনকারী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘পুলিশের গুলিতে তিন থেকে পাঁচজন তরুণ মারা গেছেন। এ ঘটনায় অনেক মানুষ আহত হয়েছেন, আমাদের কাছে এমন খবর আছে। তবে আমরা সঠিক সংখ্যা জানি না।’
এমন পরিস্থিতিতে সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন ওয়াংচুক। তিনি বলেছেন, সহিংসতা সঠিক পথ নয়। এ সময় ১৫ দিন ধরে চলা অনশন তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি।
সোনম ওয়াংচুকের জীবন নিয়েই তৈরি হয়েছিল আমির খানের জনপ্রিয় সিনেমা ‘থ্রি ইডিয়টস’। পর্দায় তাঁর চরিত্রের নাম ছিল র্যাঞ্চোরদাস শ্যামলদাস চ্যাঞ্চোড় ও ফুংসুখ ওয়াংড়ু।
বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো লাদাখের রাজধানী লেহতে হরতালের ডাক দেওয়ার পরই বিক্ষোভ শুরু হয়। অনশনরত দুই প্রবীণ ব্যক্তি গতকাল মঙ্গলবার অচেতন হয়ে পড়লে তাঁদের হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এর জেরে বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়।
কংগ্রেস নেতা শেরিং নামগিয়েল বলেন, ‘একজন প্রবীণ নারী ও একজন পুরুষ গতকাল অচেতন হয়ে পড়েছেন। এ খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা আজ (বুধবার) হরতালের ডাক দেয়। আজ সকালে অনেক মানুষ অনশনস্থলের দিকে যায়। তরুণেরা পরিস্থিতি দেখে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।’
নামগিয়েল বলেছেন, ঘটনাস্থলে অনেক পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বিজেপি কার্যালয়ের পাশাপাশি বাইরে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা।
এ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সোনম ওয়াংচুক। তিনি এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, ‘লেহতে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। শান্তিপূর্ণ পথের বার্তা আজ ব্যর্থ হলো। আমি তরুণদের অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করে এ ধরনের বোকামি বন্ধ করুন। এটি আমাদের আন্দোলনের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করেনি।’