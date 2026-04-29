এক্সিট পোলে বিজেপির পাল্লা ভারী, ত্রিশঙ্কু পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গে বুথফেরত সমীক্ষার ফল অনুযায়ী হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত। যদিও কয়েকটি সংস্থা তৃণমূলকে এগিয়ে রেখেছে, অধিকাংশের মতে প্রথমবারের মতো বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী উভয়েই জয়ের দাবি করেছেন। এনডিটিভি পোল অব পোলস একটি ত্রিশঙ্কু বিধানসভার ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেখানে তৃণমূল ১৪৬ ও বিজেপি ১৪০ আসন পেতে পারে। ৪ মে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ পর্যন্ত সাসপেন্স জারি থাকবে। আসাম, কেরালা ও তামিলনাড়ুতেও ফলাফলের বিভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে।