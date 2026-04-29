ভারত

এক্সিট পোলে বিজেপির পাল্লা ভারী, ত্রিশঙ্কু পশ্চিমবঙ্গ

নরেন্দ্র মোদি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ফাইল ছবি

পশ্চিমবঙ্গে বুথফেরত সমীক্ষার ফল অনুযায়ী হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত। যদিও কয়েকটি সংস্থা তৃণমূলকে এগিয়ে রেখেছে, অধিকাংশের মতে প্রথমবারের মতো বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী উভয়েই জয়ের দাবি করেছেন। এনডিটিভি পোল অব পোলস একটি ত্রিশঙ্কু বিধানসভার ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেখানে তৃণমূল ১৪৬ ও বিজেপি ১৪০ আসন পেতে পারে। ৪ মে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ পর্যন্ত সাসপেন্স জারি থাকবে। আসাম, কেরালা ও তামিলনাড়ুতেও ফলাফলের বিভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে।

