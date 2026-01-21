চলতি মাসেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর দ্বিতীয় বিমানের ‘জরুরি অবতরণ’

চলতি মাসেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর দ্বিতীয় বিমানের ‘জরুরি অবতরণ’
উত্তর প্রদেশ রাজ্যের প্রয়াগরাজে (সাবেক নাম এলাহাবাদ) ভারতীয় বিমানবাহিনীর বামরৌলি স্টেশন থেকে উড্ডয়ন করা একটি বিমান আজ বুধবার দুপুরে রামবাগ এলাকায় জরুরি অবতরণ করেছে। জনশূন্য এলাকায় অবতরণ করার আগে বিমানটি থেকে একটি জরুরি প্যারাস্যুট ব্যবহার করা হয়, যার ফলে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। প্যারাস্যুট ব্যবহারের কারণে অবতরণের গতি কমে যায়। এতে ওই এলাকায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
বিমানটি মূলত বিমানঘাঁটির আশপাশে পাখিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
বিমানটি চালাচ্ছিলেন বামরৌলি বিমানঘাঁটির চিফ অপারেটিং অফিসার গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রবীণ আগারওয়াল (বায়ুসেনা পদকপ্রাপ্ত)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার গ্রুপ ক্যাপ্টেন সুনীল কুমার পান্ডে। দুই কর্মকর্তা অক্ষত আছেন।
ডিফেন্স পিআরও উইং কমান্ডার দেবার্থ ধর বলেন, এটি একটি নিয়মিত প্রশিক্ষণ ফ্লাইট ছিল। মাঝ–আকাশে বিমানের ত্রুটি দেখা দেওয়ায় জরুরি অবতরণ করতে হয়।
ভারতীয় বিমানবাহিনী (আইএফ) এই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণ অনুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) জানানো হয়েছে, দুপুরের দিকে বামরৌলি থেকে উড্ডয়ন করা এই ‘মাইক্রোলাইট’ বিমানটি যান্ত্রিক গোলযোগের মুখে পড়লেও কোনো সাধারণ মানুষের বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
চলতি জানুয়ারি মাসেই এটি দ্বিতীয় বিমান দুর্ঘটনা। এর আগে ১০ জানুয়ারি ওডিশার রাউরকেলা বিমানবন্দরের কাছে ৯ আসনের একটি বিমান যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে খোলা মাঠে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।