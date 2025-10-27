ভারত

উড়োজাহাজে তেলাপোকাকে ‘ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড’

তথ্যসূত্র:
খালিজ টাইমস
এয়ার ইন্ডিয়ার লগবইয়ের পাতাছবি: এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে

ভারতে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটের ‘লগবই’-এর একটি পাতার ছবি অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে লেখা আছে, মাঝ আকাশে উড়োজাহাজের কেবিনের ভেতর একটি ‘জীবন্ত তেলাপোকা’ আবিষ্কৃত হয় এবং সেটিকে ‘ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়’।

একজন কেবিন ক্রু ফ্লাইটের লগবইয়ে এভাবেই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ঘটনা যখন ঘটে, তখন এয়ার ইন্ডিয়ার ওই ফ্লাইট ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই যাচ্ছিল।

লগবইয়ে থাকা তারিখটি ছিল ২০২৫ সালের ২৪ অক্টোবর। ফ্লাইট চলাকালীন উড়োজাহাজে কী কী অসুবিধা দেখা দেয়, সেগুলো ক্রুদের নথিবদ্ধ করতে হয়। এ জন্য একটি ‘কেবিন ডিফেক্ট লগবুক’ থাকে। সংক্ষেপে একে ‘কেবিন লগ’ বলে।

এয়ার ইন্ডিয়ার কেবিন লগে হাতে লেখা ওই এন্ট্রি নিয়ে অনলাইনে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। তবে কেউ কেউ ভারতের অন্যতম ব্যস্ত এ আন্তর্জাতিক পথে চলাচলকারী উড়োজাহাজের ভেতরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া পোস্ট অনুযায়ী, উড়োজাহাজ উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পর এক যাত্রী একটি তেলাপোকা দেখতে পান। পরে কেবিন ক্রু ঘটনাটি কেবিন লগবইয়ে নথিবদ্ধ করেন। সেখানে লেখা হয়, ‘একজন যাত্রী জীবন্ত তেলাপোকা পেয়েছেন। তেলাপোকাটিকে আমৃত্যু ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেবিন লগবইয়ের যে পাতা ভাইরাল হয়েছে, সেখানে উড়োজাহাজের ভেতরের আরও বেশ কিছু সমস্যা নথিবদ্ধ করা আছে, যেমন ওয়াশ বেসিন আটকে যাওয়া, উড্ডয়নের পর লাইট ঠিকমতো কাজ না করা ইত্যাদি।

তবে মূল বিতর্ক হচ্ছে, তেলাপোকাটিকে ‘আমৃত্যু ঝোলানোর’ দরকার ছিল কি না, সেটা নিয়ে। মন্তব্যকারীদের কেউ কেউ বলেন, সেটিকে ‘পিষে মেরে’ ফেললেই তো হতো।

আরেকজন লেখেন, ‘তেলাপোকাটির জন্য একটি জুতাই যথেষ্ট ছিল। তারপরও এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষের ফাঁসির মঞ্চের প্রয়োজন কেন পড়ল, বুঝলাম না।’

এ বিষয়ে জানতে খালিজ টাইমস থেকে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রতিবেদন তৈরি করা পর্যন্ত কোনো সাড়া মেলেনি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ভারত থেকে আরও পড়ুন