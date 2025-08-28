ভারতের গ্রামে ২০ কোটি বছর আগের জীবাশ্মের সন্ধান
ভারতের রাজস্থান রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে জুরাসিক যুগের একটি বিরল কুমিরসদৃশ প্রজাতির জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছেন গবেষকেরা। ফাইটোসার নামে পরিচিত এই জীবাশ্মের দৈর্ঘ্য দেড় থেকে ২ মিটার। এটি ২০ কোটি বছরের বেশি আগের হতে পারে।
রাজ্যের জয়সালমির জেলার মেঘা গ্রামে মাটি খনন করে এ জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। রাজ্যের পানি বিভাগের জ্যেষ্ঠ হাইড্রোজিওলজিস্ট নারায়ণদাস ইনখিয়া ও তাঁর দল খননকাজ করেছে।
নারায়ণদাস ইনখিয়া বলেন, জায়গাটিতে আরও অনেক জীবাশ্ম থাকতে পারে, যা বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ তথ্য সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। তিনি বলেন, এ কারণে ‘এলাকাটি জীবাশ্ম পর্যটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।’
গবেষক ও বেঙ্গালুরু ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের খণ্ডকালীন অধ্যাপক সি পি রাজেন্দ্রন বলেছেন, ফাইটোসার আংশিক জলজ প্রাণী ছিল। তারা জল ও স্থলে চলাফেরা করত। ‘পরবর্তীতে বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের কুমিরে রূপ নেয়’।
গত সপ্তাহে একটি পুকুর খননের সময় স্থানীয় কয়েকজন মানুষের চোখে পড়ে জীবাশ্মটি। তাঁরা মাটিতে বড় একটি কঙ্কালের মতো বস্তু দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে জানান।
খবর পেয়ে কর্তৃপক্ষ খননকাজে যুক্ত হয়। এ সময় গবেষকেরা জীবাশ্মযুক্ত ডিমের মতো একটি বস্তু দেখতে পান, যা সরীসৃপ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
গবেষণায় নেতৃত্ব দেওয়া জীবাশ্মবিজ্ঞানী ভি এস পারিহার ভারতীয় টেলিভিশন এনডিটিভিকে বলেন, ‘জীবাশ্মটি দেখে মনে হচ্ছে, এটি মধ্যম আকারের ফাইটোসার। সম্ভবত লাখ লাখ বছর আগে তারা এখানকার নদীর তীরে বাস করত। তারা মাছ খেয়ে বেঁচে থাকত।’
অন্যদিকে গবেষক রাজেন্দ্রন বলেছেন, এটি সম্ভবত একটি বিরল জীবাশ্মের নমুনা। কারণ, এখন পর্যন্ত বিশ্বের অন্যান্য অংশে ফাইটোসারের মাত্র কয়েকটি অংশ পাওয়া গেছে।
গবেষণায় পাওয়া তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, ওই এলাকার এক পাশে নদী ও অন্য পাশে সমুদ্র ছিল বলে মনে করা হয়।
নারায়ণদাস ইনখিয়া বলেন, জয়সালমিরের একটি অংশের ভূতাত্ত্বিক গঠনকে লাঠিকাঠামো বলা হয়। সেখানে জুরাসিক যুগে ডাইনোসররা বেঁচে ছিল। ২০২৩ সালে জয়সালমির থেকে একটি জীবাশ্মযুক্ত ডিম আবিষ্কার করেছিলেন তিনি।