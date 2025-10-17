পুলিশ কর্মকর্তার বাড়ি থেকে ৫ কোটি রুপি, বিলাসবহুল গাড়ি, বিপুল সোনা–গয়না উদ্ধার

পুলিশ কর্মকর্তার বাড়ি থেকে ৫ কোটি রুপি, বিলাসবহুল গাড়ি, বিপুল সোনা–গয়না উদ্ধার
ভারতের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) পাঞ্জাব রাজ্যের রূপনগর রেঞ্জের উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি) পদে কর্মরত এক জ্যেষ্ঠ আইপিএস কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে। আট লাখ টাকার ঘুষের অভিযোগ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। পরে এই মামলায় তাঁর মালিকানায় প্রায় ৫ কোটি রুপি, বিলাসবহুল গাড়ি, গয়না, দামি ঘড়িসহ বিশাল অবৈধ সম্পত্তির প্রমাণ পাওয়া গেছে।
২০০৯ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা ডিআইজি হরচরণ সিং ভুল্লারকে তাঁর কথিত মধ্যস্থতাকারী কৃষ্ণ নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিবিআই জানিয়েছে, ডিআইজি স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে করা ফৌজদারি মামলা ‘মিটমাট’ করতে এই মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে ঘুষ দাবি করছিলেন এবং নিচ্ছিলেন। এ ছাড়া তিনি নিয়মিত মাসিক চাঁদা চাইতেন।
অভিযোগ ও অভিযান
পাঞ্জাবের ফতেহগড় সাহিবের আকাশ বাট্টা নামের এক ভাঙারি ব্যবসায়ী পাঁচ দিন আগে সিবিআইয়ের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিলে গতকাল বৃহস্পতিবার মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। অভিযোগকারী ব্যক্তি জানান, ডিআইজি ভুল্লার তাঁর কাছে আট লাখ রুপি ঘুষ দাবি করেন। নইলে তাঁকে ব্যবসাসংক্রান্ত একটি মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিলেন। পরে ‘মিটমাট’-এর জন্য মাসে মাসে টাকা দিতে থাকেন।
সিবিআইয়ের এফআইআর অনুযায়ী, ভুল্লার তাঁর সহযোগী কৃষ্ণার মাধ্যমে দেওয়া হয় অর্থ দিতে অভিযোগকারীকে বারবার চাপ দিচ্ছিলেন। জব্দ করা একটি কথোপকথনে কৃষ্ণকে বলতে শোনা যায়, ‘আগস্টের টাকা দেওয়া হয়নি, সেপ্টেম্বরের টাকা দেওয়া হয়নি।’
অভিযোগ প্রাথমিকভাবে যাচাইয়ের পর সিবিআই চণ্ডীগড়ের সেক্টর ২১-এ একটি ফাঁদ পাতে। অভিযানের সময় ডিআইজির পক্ষে অভিযোগকারীর কাছ থেকে ৮ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় কৃষ্ণকে হাতেনাতে আটক করা হয়।
কর্মকর্তারা জানান, টাকা হস্তান্তরের পরই অভিযোগকারী এবং ডিআইজির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত একটি ফোনকলের ব্যবস্থা করা হয়। সেই কলে অফিসার টাকা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত এবং দুজনকেই তাঁর অফিসে দেখা করতে নির্দেশ দেন।
এই প্রমাণের ভিত্তিতে সিবিআইয়ের দল ডিআইজি ভুল্লারকে তাঁর মোহালির অফিসে গিয়ে খুঁজে বের করে এবং অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করে।
তল্লাশি ও উদ্ধার
গ্রেপ্তারের পর সিবিআই পাঞ্জাবের রূপনগর, মোহালি ও চণ্ডীগড়ে ভুল্লারের সঙ্গে যুক্ত একাধিক বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। এ সময় উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৫ কোটি রুপি, দেড় কেজি সোনা, পাঞ্জাবজুড়ে স্থাবর সম্পত্তির নথিপত্র, বিলাসবহুল মার্সিডিজ ও অডি গাড়ির চাবি।
এ ছাড়া আরও পাওয়া গেছে ২২টি দামি হাতঘড়ি, লকারের চাবি, আমদানি করা ৪০ লিটার মদ, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ, যার মধ্যে রয়েছে একটি ডাবল-ব্যারেল শটগান, একটি পিস্তল, একটি রিভলবার ও একটি এয়ারগান।
কথিত মধ্যস্থতাকারী কৃষ্ণের বাড়ি থেকে সিবিআই অতিরিক্ত ২১ লাখ রুপি উদ্ধার করেছে।
প্রশ্নবিদ্ধ কর্মজীবন
২০০৯ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা ভুল্লার এর আগে পাতিয়ালা রেঞ্জের ডিআইজি, ভিজিল্যান্স ব্যুরোর যুগ্ম পরিচালক এবং মোহালি, সাঙ্গরুর, খান্না, হোশিয়ারপুর, ফতেহগড় সাহিব ও গুরুদাসপুরের সিনিয়র পুলিশ সুপারসহ (এসএসপি) বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।
২০২১ সালে শিরোমণি আকালি দলের (এসএডি) নেতা বিক্রম সিং মাজিঠিয়ার বিরুদ্ধে আলোচিত মাদক পাচার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে বিশেষ তদন্ত দলের (এসআইটি) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভুল্লার। তিনি পাঞ্জাব সরকারের মাদক নেটওয়ার্ক ধ্বংসের লক্ষ্যে চালু মাদকবিরোধী অভিযান ‘যুদ্ধ নশিয়ান বিরুদ্ধ’-এও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
কর্মকর্তারা বলেন, ভুল্লার মোহালি, রূপনগর ও ফতেহগড় সাহিব জেলার তদারকির জন্য গত বছরের নভেম্বরে রূপনগর রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে দায়িত্ব পান। তিনি পাঞ্জাবের সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি) এম এস ভুল্লারের ছেলে।