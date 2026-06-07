তাজমহলের ফোয়ারায় বানর

বিচিত্র
তাজমহলের ফোয়ারায় বানর
প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। আর সেই গরম থেকে বাঁচতে ভারতের ঐতিহাসিক তাজমহলের একটি ফোয়ারাকেই যেন নিজেদের ‘ওয়াটার পার্কে’ পরিণত করেছে একদল বানর। ফোয়ারার পানিতে নেমে তাদের লাফালাফির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
সম্প্রতি তাজমহল প্রাঙ্গণে দেখা যায়, বেশ কয়েকটি বানর ফোয়ারার পানিতে নেমে আনন্দে লাফালাফি করছে। কেউ পানিতে ঝাঁপ দিচ্ছে, কেউ একে অন্যকে তাড়া করছে, আবার কেউ পানির ছিটা উড়িয়ে খেলায় মেতে উঠছে।
প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বানরগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, গরম থেকে স্বস্তি পেতে তারা ফোয়ারাটিকেই অস্থায়ী আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছে।
এ সময় তাজমহল দেখতে আসা পর্যটকেরা দৃশ্যটি উপভোগ করেন। অনেকেই দাঁড়িয়ে বানরগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখেন এবং মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করেন।
পর্যটকদের ভাষ্য, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বানরগুলোর এমন দুষ্টুমি তাঁদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। ঐতিহাসিক স্থাপনা ঘুরে দেখার পাশাপাশি এটি ছিল বাড়তি আকর্ষণ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, বানরগুলো ভয় না পেয়ে ফোয়ারার চারপাশে ছোটাছুটি করছে। তাদের প্রাণবন্ত আচরণ দেখে দর্শনার্থীদের অনেকেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।
ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর নেটিজেনরাও নানা মন্তব্য করেছেন। একজন লিখেছেন, ‘দেখে মনে হচ্ছে, গরম থেকে মুক্তি পেতে বানরগুলো আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। এখন তাজমহলই যেন তাদের খেলার মাঠ।’
আরেকজন মন্তব্য করেন, ‘তাজমহল দেখতে গিয়ে এমন দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই পর্যটকেরা সহজে ভুলতে পারবেন না।’
বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র তাজমহলের সৌন্দর্য ও ইতিহাসের পাশাপাশি বানরগুলোর এই জলকেলি এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। দর্শনার্থীদের অনেকেই বলছেন, ঐতিহাসিক স্থাপনাটি ঘুরে দেখার পাশাপাশি এমন মজার দৃশ্য তাঁদের সফরকে আরও স্মরণীয় করে তুলেছে।