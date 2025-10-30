মুম্বাইয়ে ১৭ শিশুকে জিম্মি, পুলিশের গুলিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিহত

মুম্বাইয়ে ১৭ শিশুকে জিম্মি, পুলিশের গুলিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিহত
ভারতের মুম্বাই শহরের একটি স্টুডিওর জিম্মিদশা থেকে ১৭ শিশুসহ ১৯ জনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। অডিশন নেওয়ার কথা বলে তাদের জিম্মি করে রাখা হয়েছিল বলে দাবি পুলিশের। উদ্ধার অভিযানের সময় অভিযুক্ত জিম্মিকারী গুলিবিদ্ধ হন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মুম্বাইয়ের পোয়াই এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম রোহিত আর্য্য। তিনি জিম্মি নাটকের সময় এক ঘণ্টার একটি ভিডিও প্রকাশ করেন। তিনি এয়ারগান দিয়ে শিশুদের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলি চালায়। পরে তিনি হাসপাতালে মারা যান।
মুম্বাই পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (আইন ও শৃঙ্খলা) সত্যনারায়ণ বলেন, ‘সব শিশু এখন নিরাপদে আছে।’ তাঁর মতে, সম্ভবত আর্য্য ১৫ বছর বয়সী ছেলে–মেয়েদের একটি ওয়েব সিরিজের অডিশনের জন্য ডেকেছিলেন। বন্দুক ছাড়া তাঁর কাছে কিছু রাসায়নিক ছিল।
ডেপুটি পুলিশ কমিশনার দত্ত নলাওয়াদে বলেন, বেলা পৌনে দুইটার দিকে পুলিশের কাছে একটি ফোন আসে। বলা হয়, মহাবীর ক্ল্যাসিক ভবনের আর এ স্টুডিওর ভেতরে এক ব্যক্তি শিশুদের জিম্মি করে রেখেছেন। খবর পেয়ে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে।