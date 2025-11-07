দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শতাধিক ফ্লাইট বিলম্ব, কারণ কী
এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) সিস্টেমে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আজ শুক্রবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এ কারণে শতাধিক ফ্লাইটে বিলম্ব হয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এই ফ্লাইট বিপর্যয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছে, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।
যাত্রী সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেমে যান্ত্রিক সমস্যার কারণে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (আইজিআইএ) ফ্লাইট পরিচালনায় বিলম্ব হচ্ছে। দ্রুততম সময়ে সমস্যার সমাধানে তাদের দল দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লিমিটেডসহ সব অংশীদারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।
কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সর্বশেষ ফ্লাইট হালনাগাদের জন্য নিজেদের এয়ারলাইনসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দিয়েছে।
এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এএআই) জানিয়েছে, অটোমেটিক মেসেজ সুইচিং সিস্টেমে (এএমএসএস) যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে উড়োজাহাজ চলাচলে এ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ডেটা থেকে এমনটাই জানা যাচ্ছে।
এএআই বলেছে, কন্ট্রোলাররা এখন ম্যানুয়ালি ফ্লাইট পরিচালনার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, যে কারণে কিছু বিলম্ব হচ্ছে। কারিগরি দলগুলো দ্রুততম সময়ে সিস্টেম পুনরুদ্ধারে কাজ করছে।
একাধিক এয়ারলাইনস পরিচালনা প্রতিষ্ঠানও তাদের যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে ফ্লাইটের স্ট্যাটাস পরীক্ষা করে নিতে বলেছে।
এয়ার ইন্ডিয়া সকালে এক পোস্টে জানিয়েছে, এই ফ্লাইট বিপর্যয়ের কারণে বিমানবন্দর এবং উড়োজাহাজের ভেতরে বিলম্ব ও দীর্ঘ অপেক্ষার সময় হচ্ছে। তাদের কেবিন ক্রু ও গ্রাউন্ড স্টাফরা যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে তাৎক্ষণিক সহায়তা দিচ্ছেন।
এয়ারলাইনসটির ভ্রমণ সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, দিল্লিতে এটিসি সিস্টেমে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সব এয়ারলাইনসের ফ্লাইট পরিচালনায় প্রভাব ফেলছে। এ কারণে বিমানবন্দর এবং উড়োজাহাজে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে।
বাজেট ক্যারিয়ার স্পাইসজেট ও ইন্ডিগো জানিয়েছে, এই সমস্যার কারণে দিল্লি ও উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি অঞ্চলের ফ্লাইট বিলম্বিত হচ্ছে। স্পাইসজেটের অনলাইন হালনাগাদ ভ্রমণ তথ্য অনুসারে, ক্রু ও গ্রাউন্ড টিম বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে, যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক পরিষেবা শুরু করা যায়।
সূত্র জানিয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়ও এটিসি সিস্টেমে সার্ভার বিভ্রাটের কারণে একই ধরনের ব্যাঘাত ঘটেছিল, যে কারণে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে কমপক্ষে ২০টি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছিল। পরে অবশ্য সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছিল।
আইজিআই বিমানবন্দর হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে ব্যস্ততম বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দর হয়ে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার ৫৫০টি ফ্লাইট চলাচল করে।