ভারত

‘ককরোচ জনতা পার্টি’ কী বার্তা দিচ্ছে

ভারতে তেলাপোকাকে প্রতীক বানিয়ে অনলাইনে গড়ে তোলা হয়েছে ব্যঙ্গধর্মী রাজনৈতিক দল ‘ককরোচ জনতা পার্টি’। তারা অদ্ভুত হাস্যরসকে প্রতিবাদের ভাষায় রূপ দিয়েছে।

তেলাপোকাকে প্রতীক বানিয়ে ভারতীয় জেন–জিদের গড়া ব্যঙ্গধর্মী ‘রাজনৈতিক দলটি’ (ককরোচ জনতা পার্টি-সিজেপি) ভারতের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। অদ্ভুত হাস্যরসকে তারা প্রতিবাদের ভাষায় রূপ দিয়েছে। দুর্নীতি, বেকারত্ব ও রাজনৈতিক অকার্যকারিতা নিয়ে তৈরি মিম, ছোট ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কঠিন পরিস্থিতিতেও টিকে থাকার ক্ষমতার জন্য পরিচিত তেলাপোকা। আর এই পোকাকেই এখন লাখো মানুষ টিকে থাকার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করছেন। তবে অবশ্যই তা খানেকটা ব্যঙ্গ-রসিকতার সুরে।

