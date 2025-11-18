ইরান কেন ভারতীয়দের জন্য ভিসামুক্ত ভ্রমণ স্থগিত করল
জালিয়াতি ও মানব পাচারের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় ২২ নভেম্বর থেকে ভারতীয় নাগরিকেরা আর ভিসামুক্ত সুবিধায় ইরানে ঢুকতে পারবেন না। পর্যটন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইরান ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত সুবিধা চালু করেছিল।
ওই সুবিধা চালুর পর থেকে বেশ কয়েকটি ঘটনা সামনে এসেছে। দেখা গেছে, চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা অন্যান্য দেশে ট্রানজিটের আশ্বাস দিয়ে ভারতীয়দের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। এ কারণে তেহরান এই পদক্ষেপ নিয়েছে।
ভারতে অবস্থিত ইরানি দূতাবাস এক্স–এ (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে বলেছে, ভারতীয় পর্যটকেরা এখনো ইরানে সহজেই ভিসা নিয়ে যেতে পারবেন। ২২ নভেম্বর থেকে যে নতুন নিয়মে তাঁদের জন্য ভিসা বাতিল করার কথা ছিল, সেটি আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, এই তারিখ (২২ নভেম্বর) থেকে, সাধারণ পাসপোর্টধারী ভারতীয় নাগরিকদের ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের ভূখণ্ডে প্রবেশ বা ট্রানজিটের জন্য ভিসা নিতে হবে।
ইরানে পর্যটন
শুধু পর্যটনের উদ্দেশ্যে ইরানের ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা ভারতীয়দের দেওয়া হয়েছিল। প্রতি ছয় মাসে একবার ১৫ দিনের জন্য এই সুবিধা ছিল। এটি চাকরির জন্য প্রযোজ্য ছিল না। ইসফাহান ও শিরাজের মতো ঐতিহ্যবাহী শহর, কোম ও মাশহাদের মতো পবিত্র স্থান, সেই সঙ্গে মরুভূমির দৃশ্য এবং প্রাচীন সিল্ক রোড থাকার কারণে ভারতীয় ভ্রমণকারীদের জন্য ইরান অন্যতম প্রিয় পর্যটন গন্তব্য বলে মনে করা হয়।
এ ছাড়া ইরান গুরুত্বপূর্ণ একটি ট্রানজিট পয়েন্ট, বিশেষ করে স্বল্প বাজেটের পর্যটকদদের যাঁরা ইউরোপ বা মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে ভ্রমণ করতে চান, তাঁদের জন্য।
ভারতের প্রতিক্রিয়া
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভারতীয় নাগরিকদের চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা তৃতীয় দেশে ট্রানজিটের আশ্বাস দিয়ে ইরানে প্রলুব্ধ করার বেশ কয়েকটি ঘটনা সরকারের নজরে এসেছে।
মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ভিসামুক্ত সুবিধার অপব্যবহার করে সাধারণ ভারতীয় পাসপোর্টধারীদের ইরানে ভ্রমণের জন্য প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। ইরানে যাওয়ার পর তাঁদের মধ্যে অনেককে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়েছে।’
এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তেহরান ইরান ভ্রমণকারী সাধারণ ভারতীয় পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসামুক্তি সুবিধা স্থগিত করেছে বলে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেছে।
পররাষ্ট্র বলেছ, ‘অপরাধী চক্রের এই সুবিধার অপব্যবহার রোধের উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই তারিখ থেকে সাধারণ পাসপোর্টধারী ভারতীয় নাগরিকদের ইরানে প্রবেশ বা ট্রানজিটের জন্য ভিসা নিতে হবে।’
মন্ত্রণালয় ইরান ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন এমন ভারতীয় নাগরিকদেরও সতর্ক থাকতে বলেছে। বলেছে, ভিসামুক্ত ভ্রমণের বা ইরান হয়ে তৃতীয় দেশে ট্রানজিটের লোভ দেখায় এমন এজেন্টদের এড়িয়ে চলতে।
ইরানে জালিয়াতির ঘটনা
চলতি বছরের মে মাসে অবৈধ পথে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল এমন তিনজন পাঞ্জাবি পুরুষকে ইরানে অপহরণ করা হয়েছিল। জাসপাল সিং (এসবিএস নগর), অমৃতপাল সিং (হোশিয়ারপুর) ও হুশানপ্রীত সিংকে (সাংরুর) দুবাই-ইরান রুট হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পাঞ্জাবের এক এজেন্ট। তিনি তাঁদের ইরানে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছিলেন।
তবে ১ মে ইরানে নামার পরপরই তাঁদের অপহরণ করা হয় বলে জানা যায়। ভুক্তভোগীদের পরিবারের দাবি, অপহরণকারীরা তাঁদের কাছে ১ কোটি রুপি মুক্তিপণ দাবি করেছিল।
ভারতের অনুরোধে ইরানি কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করার পর ওই তিনজনকে উদ্ধার করা হয়।