জম্মু ও কাশ্মীরে গাড়ি খাদে পড়ে ভারতের ১০ সেনাসদস্য নিহত

জম্মু ও কাশ্মীরে গাড়ি খাদে পড়ে ভারতের ১০ সেনাসদস্য নিহত
ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় আজ বৃহস্পতিবার এক সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ সেনাসদস্য নিহত এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। ওই রাজ্যে অভিযানে যাওয়ার সময় ভাদারওয়া-চাম্বা সড়কের খান্নি টপ এলাকায় সেনাবাহিনীর বুলেটপ্রুফ গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। এতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।
সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, পাহাড়ি পথে গাড়িটি চলার সময় আবহাওয়া খারাপ ছিল। দুর্ঘটনার পর আহত ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।
জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে দুর্ঘটনায় সেনাসদস্যদের নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন।
ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিবৃতিতে বলেন, ‘ডোডায় সড়ক দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে ব্যথিত।’
প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, ‘ডোডায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন সাহসী সেনাসদস্যকে হারানোর খবরে আমি গভীরভাবে দুঃখিত। শোকাহত পরিবারগুলোর প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।’