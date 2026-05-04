ভারত

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি–তৃণমূলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

প্রথম আলো ডেস্ক
বিজেপি ও তৃণমূলের লোগো

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার শুরুতে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস ও বিরোধী বিজেপির তুমুল লড়াইয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আজ সোমবার সকাল আটটায় (ভারতীয় সময়) ভোট গণনা শুরু হয়েছে। শুরুতে পোস্টাল ব্যালট গণনা করা হয়। এরপর শুরু হয় ইভিএমের ভোট গণনা। আজ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও তামিলনাড়ু, কেরালা, আসাম ও পুদুচেরিতেও বিধানসভার ভোট গণনা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৯৩টির ফল ঘোষণা করা হবে আজ। ভারতের ইংরেজি দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের অনলাইনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সকাল পৌনে ১০টায় (বাংলাদেশ সময়) এ প্রতিবেদন লেখার সময় বিজেপি ১০২টি আসনে এগিয়ে ছিল। আর ৮২টিতে এগিয়ে ছিল ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস। কংগ্রেস এগিয়ে ছিল ৫ আসনে।

অন্য রাজ্যগুলোর মধ্যে আসামে এগিয়ে আছে ওই রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি। আর তামিলনাড়ুতে ডিএমকে–কংগ্রেস জোট, কেরালায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট এগিয়ে আছে।

আসামের ১২৬টি আসনের মধ্যে ৫৮টিতে এগিয়ে আছে বিজেপি। কংগ্রেস এগিয়ে ১৯টি আসনে। আর বাকি একটিতে এগিয়ে এআইইউডিএফ।

পুদুচেরীতে এগিয়ে বিজেপির জোট।

